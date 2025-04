Sambista Cristina Buarque morre aos 74 anos; artista tratava um câncer

A cantora e compositora Cristina Buarque, irmã do músico Chico Buarque, morreu neste domingo (20), aos 74 anos. A artista passava por tratamento contra um câncer nos últimos anos, mas a causa oficial da morte não foi confirmada pela família.

O falecimento foi comunicado publicamente pelo filho da cantora, Zeca Ferreira, por meio das redes sociais. Em homenagem póstuma, ele escreveu: “Uma cantora avessa aos holofotes. Como explicar um negócio desses em qualquer tempo? Mas como explicar isso nesse tempo específico? [...] O ser humano mais íntegro que eu já conheci”.

Cristina Buarque era filha do historiador Sérgio Buarque de Holanda e da pianista Maria Amélia Cesário Alvim. Além de Chico, era irmã das cantoras Ana de Hollanda e Miúcha, falecida em 2018.

A atriz Silvia Buarque, filha de Chico e sobrinha de Cristina, também se manifestou nas redes sociais. “Para sempre comigo”, escreveu em homenagem à tia.

Natural de São Paulo, Cristina construiu uma carreira discreta, voltada especialmente ao samba e à Música Popular Brasileira (MPB). Embora mantivesse distância dos holofotes, foi respeitada no meio musical.

Seu primeiro álbum, intitulado “Cristina”, foi lançado em 1974. O disco traz interpretações de grandes nomes da música brasileira, como “Tatuagem”, de Chico Buarque e Ruy Guerra; “Quantas Lágrimas”, de Manacéa; “Ao Amanhecer”, de Cartola; “Isto Eu Não Faço Não”, de Tom Jobim; e “Comprimido”, de Paulinho da Viola, entre outras faixas que evidenciam seu apreço pela tradição do samba.

Nascida em São Paulo, mas criada no Rio de Janeiro, a artista que viveu seus últimos anos em Paquetá (RJ).

Presidente Lula lamenta morte de cantora

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, divulgou nota de pesar pelo falecimento da cantora Cristina Buarque, que morreu neste domingo, 20, aos 74 anos. Segundo Lula, a compositora teve "papel extraordinário" na música brasileira.

"Quero expressar meus profundos sentimentos pelo falecimento de Cristina Buarque. Cantora e compositora talentosa, teve um papel extraordinário na música brasileira ao interpretar as canções de alguns dos mais importantes compositores do samba carioca, ajudando a poesia e o ritmo dos morros do Rio a conquistarem os corações dos brasileiros", escreveu o chefe do Executivo no período da tarde. "Aos seus familiares e ao meu amigo Chico Buarque, deixo minha solidariedade e um forte abraço."