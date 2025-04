Taty Girl soma 47 shows agendados no São João e diz que já preparou 50 looks

Voz marcante do forró, a cantora Taty Girl é um dos nomes mais disputados por prefeituras durante o período de São João. Prova disso é o alto número de shows programados da forrozeira. Em entrevista exclusiva, no lançamento do São João de Maracanaú — evento que ela também participa — a forrozeira revelou que já tem programado 47 apresentações juninas.

"47 shows por aí. Eu acho que a Paraíba vai ser um dos estados que eu vou andar mais, Paraíba e o Ceará", contou Taty Girl.

Veja também João Lima Neto Zé Vaqueiro diz que vai ultrapassar marca de 50 shows agendados no periodo de São João; assista João Lima Neto Parceria de Wesley Safadão e Leonardo prevê evento 'Cabaré' em Fortaleza no segundo semestre de 2025

Ainda na conversa, Taty afirmou que vem se preparando para o São João desde o ano passado, inclusive com a produção de diferentes roupas. "Já tenho 50 looks, né? Desde o ano passado venho montando os looks. Mas eu não sou essa pessoa de me fantasiar muito no São João".

À coluna, a forrozeira adiantou alguns artifícios que serão usados por ela nos shows pelo Nordeste durante o período junino.

"Tenho o meu próprio estilo, meu próprio jeito e eu sempre ponho quadrilha, por exemplo. Eu sempre coloco, eu acho que foi a primeira artista a colocar quadrilha no palco de forró, então hoje eu vejo que está todo mundo fazendo e fico feliz com isso porque São João é cultura", declarou Taty Girl.