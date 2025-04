Zé Vaqueiro diz que vai ultrapassar marca de 50 shows agendados no período de São João; assista

O mês de junho é o próximo grande alvo das agendas dos cantores de forró para ganhar altos cachês. Para o cantor Zé Vaqueiro, essa realidade segue em pleno desenvolvimento. Em entrevista exclusiva no aniversário de 299 anos de Fortaleza, na noite de sábado (12), ele revelou à coluna que as negociações com grandes festas seguem em andamento.

Segundo o pernambucano radicado no Ceará, o cronograma vai ultrapassar a marca de 50 apresentações até julho — período chamado pelos artistas do gênero nordestino de "São Julhão".

Assista à entrevista:

"Rapaz, não sei de cabeça, mas vai passar dos 50, junho e julho", comentou o forrozeiro. A coluna perguntou, em tom de brincadeira, se ele tem o desejo de ultrapassar a marca da dupla Iguinho e Lulinha, que no ano passado fez 55 apresentações no mesmo período.

Aos risos, Zé Vaqueiro respondeu: "Ali são dois, não dá, não posso competir não, porque lá são dois".

Ano passado, só no mês de junho, Zé Vaqueiro somou 38 apresentações, conforme dados da agenda divulgada pela produtora do forrozeiro.

Próximos lançamentos

Ainda no bate-papo, no show realizado no bairro Parangaba, o cantor Zé Vaqueiro revelou que deve lançar um feat com Xand Avião no dia 17 de abril — a canção "Que Pancada de Mulher".

No roteiro de novidades do primeiro semestre, o cantor pernambucano contou ainda que irá lançar um novo álbum no dia 24 deste mês.