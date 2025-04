Zé Vaqueiro e Danieze Santiago comandam o aniversário de Fortaleza na Parangaba; veja imagens

Zé Vaqueiro e Danieze Santiago foram, na noite deste sábado (12), as primeiras grandes atrações da celebração de 299 anos de Fortaleza. Os artistas se apresentaram em uma mega estrutura montada na Parangaba. Antes deles, subiram ao palco Donaleda e Ceará Brega Show.

Para Zé Vaqueiro, participar do aniversário da Capital cearense foi simbólico, uma vez que foi em Fortaleza que a carreira do pernambucano alavancou. "Depois que vim para cá, foi quando Deus virou a chave da minha vida. Muita coisa aconteceu. Fui recebido de uma forma tão carinhosa, tão acolhedora", celebrou o cantor.

Danieze, que é paraibana, também criou laços fortes com a Cidade, tanto que é onde teve a primeira filha e onde mora atualmente.

Legenda: Danieze Santiago foi uma das atrações deste sábado na Parangaba Foto: Ismael Soares

"Nem nos meus melhores sonhos imaginei que iria estar aqui, cantando no aniversário de Fortaleza. Fortaleza, que eu nunca nem imaginei que um dia ia morar, nunca pensei que ia ter uma filha cearense. Amo uma farofa, um galeto, um baião. [...] Amo morar nessa cidade maravilhosa que me acolheu. Não penso em sair", compartilhou a intérprete de "Promessa" e "Te Amo, Baby".

Descentralização da festa

A secretária municipal da Cultura, Helena Barbosa, esteve presente no evento. Ela, que tem uma relação de proximidade e carinho com a Parangaba, explicou que foi estratégica a escolha do bairro como segundo polo do aniversário "descentralizado" de Fortaleza.

Legenda: O público elogiou a descentralização da festa Foto: Ismael Soares

"A gente pensou em alguns espaços e viu que a Parangaba poderia acolher" shows de grande porte, justificou a gestora. Isso porque a festa demanda uma grande estrutura de palco e de camarins, por exemplo, e exige um espaço amplo.

Veja as próximas programações do aniversário de Fortaleza

Domingo - Aterrinho da Praia de Iracema

Banda Reite;

José Augusto;

Natanzinho Lima;

Taty Girl.