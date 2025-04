Parceria de Wesley Safadão e Leonardo prevê evento 'Cabaré' em Fortaleza no segundo semestre de 2025

Quem acompanha os cantores Wesley Safadão e Leonardo nas redes sociais foi surpreendido por uma parceria entre os artistas, nessa quinta-feira (10). O cearense foi a Goiânia (GO) para alinhar uma união entre o escritório Camarote — empresa gerida pela família dele — com a Talismã Music, empresa do ícone sertanejo.

Em uniões como essa é comum que os escritórios ampliem agendas de shows de artistas que eles representam em regiões ainda não exploradas.

A parceria das produtoras goiana e cearense prevê uma série de projetos conjuntos, incluindo a gravação de um CD durante uma “Pescaria”, evento que promete unir música e entretenimento em um formato inovador. A coluna apurou ainda que um evento da edição “Cabaré” deve acontecer no segundo semestre deste ano em Fortaleza.

O roteiro de shows do projeto "Cabaré" ainda prevê apresentações em:

João Pessoa (PB)

Belém (PA)

Manaus (AM)

Recife (PE)

Produtora cearense amplia shows no Ceará em 2025

Ainda no primeiro semestre deste ano, a produtora Camarote realiza a primeira edição do Festival Desejando na capital cearense, no dia 24.

Mesmo sendo de Petrolina (PE), a banda Seu Desejo — grupo que dá nome ao evento — mantém uma relação especial com Fortaleza, cidade que recebeu a gravação do primeiro DVD do grupo, o "Nosso Tempo é Agora", em março de 2024.

Liderada por Yara Tchê e Alessandro Costa, a Seu Desejo faz parte do casting da Camarote Shows, empresa cearense responsável pela gestão de grandes nomes da música, como Wesley Safadão, Taty Girl e Natanzinho Lima.