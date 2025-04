Mari Fernandez se muda para São Paulo com a namorada; saiba o motivo

E mais um nome do Ceará deixa o Estado para viver na capital paulista. Desta vez, Mari Fernadez foi quem se mudou. Um detalhe, é que Júlia Ribeiro — namorada da artista — também foi viver com a cantora. A artista confirmou as informações à coluna, nesta terça-feira (8).

Apesar da mudança, a cantora seguirá com casa no Ceará. Vale destacar, que Mari é natural de Alto Santo — local onde familiares da artista ainda vivem.

Em conversa com à coluna, a cantora afirmou que a ida para São Paulo está relacionado ao mercado publicitário."Aqui a logística ajuda muito também. Tem voo para todo lugar e sem escala", contou Mari.

Ela também tem agenda assídua na capital paulista. Na quinta-feira (10), por exemplo, ela se apresenta na casa de shows Vila Country. Ela também até já gravou DVD na cidade em 2023.

Outros nomes que deixaram o Ceará

Não é a primeira vez que um artista cearense deixa o Estado para viver em São Paulo. O cantor Wesley Safadão, por exemplo, foi um dos nomes que escolheu viver no sudeste após a pandemia.

A baiana Simone Mendes, que vivia no Ceará, também foi outro nome que deixou o Estado. Na época, a mudança foi motivada por conta da forte agenda no eixo Rio-São Paulo.