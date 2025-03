Luan Estilizado, Rai Saia Rodada e Zezo levam hits do Capital Inicial, Raimundos e Roupa Nova ao forró; veja

A sintonia de Luan Estilizado, Raí Saia Rodada e Zezo no palco da gravação do DVD "À Vontade - Parte 2", em Recife (PE), sobressaiu o próprio repertório do novo álbum dos amigos forrozeiros. Em interpretações de hits nacionais da música, eles mostraram a possibilidade de unir gerações e os mais diferentes gêneros por meio do forró. O entrosamento e a cumplicidade do trio no palco, sem dúvida, foi o mais marcante na gravação no Classic Hall, na noite de sábado (29).

De forma impecável, Zezo foi o nome que mais surpreendeu o público formado por mais de 10 mil pessoas. O jeito turrão do cantor potiguar, conhecido por ser a voz das serestas, ganhou outras cadências ao lado de Luan Estilizado e Raí Saia Rodada. A abertura da produção audiovisual com "Flores em Vida" amarrou os fãs do trio no primeiro arranjo. No melhor estilo social, eles subiram ao palco acompanhado de dançarinas.

A irreverência de Raí e o domínio vocal de Luan Estilizado se encaixaram como engrenagens a madura voz de Zezo. No palco, o entrosamento entre eles foi visto em todo o repertório. Enquanto um cantava, os outros dois dançavam junto ao lado, de forma bem despojada.

Você já imaginou escutar "Primeiros Erros", "Mulher de Fases", "Canteiros" e até "Catedral" em forró? Eles ousaram e levaram ao público versões icônicas que, com certeza, vão ganhar milhões de plays. O mais surpreendente é entender como as vozes de cada um deles se encaixou em cada letra.

Setlist completo:

Flores em Vida Frio da Solidão Deixaria Tudo Volta Pra Mim A Lenda Quando Você Some (Feat com João Gomes) Meu Ex Amor Menina Veneno Primeiros Erros Mulher de Fases O Que Tem Que Ser Será Modo Conquista Canteiros É Tarde Demais Depois do Prazer Gostava Tanto de Você Não Me Perdoei Faz de Conta Retalhos de Cetim Pra Não Pensar em Você (Feat com Pablo) Inesquecível Lembranças de Amor Deixa Ela Saber É Com Ela que Estou Selva Branca Catedral Casa Mobiliada Temporal de Amor Beber, Cair e Levantar

Outro destaque do repertório foi a gravação da faixa "Modo Conquista". "Quem é que nunca fingiu ser o que não era no começo? Quem é que se apresenta já apresentando os defeitos?", diz trecho do refrão da canção que ainda leva quase um rap na letra.

Do público, o mais curioso, sem dúvida, foi entender as diferentes gerações dividindo o mesmo espaço físico. Cada um dos cantores possui uma respectiva faixa etária como fã. Todos cantaram em coro o repertório, pois as músicas selecionadas cruzaram diferentes décadas e são hits até hoje.

Para minimizar a expectativa dos fãs, o trio adiantou que o produto audiovisual completo deve sair "nas próximas semanas". Quanto ao Ceará, Luan Estilizado declarou que deseja fazer uma edição do projeto "À Vontade" na capital cearense no segundo semestre do ano.

Por fim, fica aqui o diagnóstico de uma das mais belas parcerias do forró dos últimos anos. Os três se entregaram inteiramente ao produto audiovisual. Nada foi forçado e serve de exemplo para outros nomes do forró.

*O jornalista viajou para Recife a convite dos cantores