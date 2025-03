Forró Saborear vai gravar DVD em Fortaleza após retorno de vocalistas; saiba onde e quando

Os fãs cearenses da banda Forró Saborear podem se preparar para o retorno do grupo de forró com gravação de DVD em Fortaleza. A coluna descobriu que o retorno dos cantores Breno Solto e Marília Patricinha será em grande estilo, com a captação de uma produção audiovisual e participações de grandes nomes do forró.

Sucesso nos anos 2000 com o hit "Patricinha", a banda Forró Saborear anunciou o retorno dos vocalistas originais do grupo na última quarta-feira (19). Breno Solto e Marília Patricinha vão somar vozes ao lado da cantora Sandra Fernandes.

A ideia dos empresários é filmar o trabalho na segunda quinzena do mês de abril. A produção audiovisual tem o apoio do escritório Camarote Show — empresa do cantor Wesley Safadão.

Criada em São Paulo, em 2001, a banda Forró Saborear ficou conhecida nacionalmente pela música “Patricinha”. O terceiro CD do grupo vendeu cerca de meio milhão de cópias, na época

O local escolhido para gravar o novo DVD da banda é conhecido por receber grandes produções audiovisuais: o restaurante Rancho do Poço.

Os empresários estão estudando se a gravação será aberta ao público, com bilheteria, ou se será apenas para convidados.