Forró Saborear, do hit 'Patricinha', anuncia retorno de cantores originais; assista

Sucesso nos anos 2000 com o hit "Patricinha", a banda Forró Saborear anunciou o retorno dos vocalistas originais do grupo, nessa quarta-feira (19). Breno Solto e Marília Patricinha vão somar vozes ao lado da cantora Sandra Fernandes.

"A história se escreve com grandes momentos, e hoje vivemos um verdadeiro marco nos 25 anos da banda! Breno Solto e Marília Patricinha estão de volta ao Forró Saborear, unindo-se à Sandra Fernandes em uma formação inédita e histórica: pela primeira vez, a banda terá duas cantoras e um cantor juntos no palco!", informou o grupo de forró nas redes sociais.

Assista:

Criada em São Paulo (SP), em 2001, a banda Forró Saborear ficou conhecida nacionalmente pela música “Patricinha”. O terceiro CD do grupo vendeu cerca de meio milhão de cópias, na época.

"É algo muito especial para mim porque sem sombra de dúvida saborear é um divisor de águas na minha vida. Fui aqui que eu tive a oportunidade de chegar mais próximo de pessoas, de fãs, de e ver pessoas contar história", declarou Breno Solto em vídeo de divulgação.

Marília, por sua vez, falou sobre a experiência na banda. "As melhores memórias criadas atemporal: amor, romantismo, música boa, tempo bom, tempo de troca".

Por fim, Sandra Fernandes, comentou a felicidade em poder está presente no retorno da dupla. "Grandioso à volta dos meninos. Eu disse: 'Meu Deus, que maravilha'. Porque com certeza vai ser um divisor de águas na nossas nas nossas vidas, né? Na nossa carreira. E que bom que eu estou fazendo parte desse projeto".

Dupla entra após saída de ex-vocalista por caso de violência contra mulher

O anúncio do retorno de Breno Solto e Marília Patricinha aconteceu após o ex-cantor cearense Francisco Elson Barbosa ser preso em flagrante na noite do dia 9 de março, por suspeita de agressão a companheira com uma faca, no bairro Itararé, em Teresina (PI). As informações foram divulgadas pelo G1.

Em nota divulgada pela defesa do cantor, no Instagram, foi comunicado que ele passou por audiência de custódia e teve liberdade provisória concedida.