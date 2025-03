Simone Mendes e Kaká Diniz renovam votos de casamento em Las Vegas

Casados desde 2013, Simone Mendes e Kaká Diniz, decidiram renovar os votos do matrimônio. A cerimônia foi realizada em Las Vegas na tarde da última segunda-feira (17).

Essa é a terceira vez que o casal celebra a união na “Bliss Wedding Chapel”, uma capela famosa da cidade. A cerimônia foi organizada pela mesma empresa que supervisionou suas renovações anteriores, realizadas em 2016 e 2020.

Os filhos Henry, de 10 anos, e Zaya, de 4, também estiveram presentes na celebração.

Recentemente, Simone, de 40 anos, e Kaká, de 39, também comemoraram 12 anos de casamento, um marco que ele fez questão de destacar nas redes sociais. Em uma mensagem carinhosa, escreveu: “Há quase 12 anos eu decidi o melhor ‘SIM’ da minha vida. Na verdade, todos os dias eu acordo há 12 anos e continuo dizendo SIM para nossa família. Você foi a minha melhor escolha!”

A cantora, que esteve no Ceará realizando shows durante o Carnaval, tem vivido dias de celebração por outras conquistas. Recentemente, ela alcançou os primeiros lugares nas rádios com a música “Me Ame ou Me Largue”, primeira faixa do álbum “Contando Sua História Vol. 2”.

