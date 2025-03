Entenda a polêmica entre Fiuk e MC Davi sobre a composição de 'Mãe Solteira', música top 1 no Spotify Brasil

Após o sucesso de "Resenha do Arrocha", a música "Mãe Solteira" alcançou o topo do Spotify Brasil nesta segunda-feira (17), com 1,7 milhão de reproduções. Ambas as faixas são composições de J. Eskine. Já "Mãe Solteira" conta com a participação de DG, Batidão Stronda, MC Davi e MC G15 na autoria. Nos últimos dias, a canção se tornou alvo de polêmica após a descoberta de que Fiuk está listado como um dos compositores.

A situação ganhou força quando MC Davi, dono de hits como "Pra Inveja é Tchau", acusou Fiuk, por meio de vídeos nas redes sociais, de se promover às custas da música e de pagar páginas de fofoca para divulgá-lo como autor. Segundo o funkeiro, o filho de Fábio Jr. contribuiu apenas com uma melodia no final da faixa.

“Fiuk quer pagar de malucão aí, agindo pelo errado. Que ele fez a música Mãe Solteira, isso não está certo, não. Eu nunca tinha conversado com esse cara. Eu mesmo nem convidei ele para o estúdio. Eu fui convidado, estava lá fazendo a minha parte. Do nada esse louco entrou, fez uma melodia, os caras abraçaram a ideia, que ficou boa, não ficou ruim. Só que aí o cara está querendo levar o mérito todinho para ele, falando que escreveu a música. Ele nem escreveu, fez uma melodia. Que loucura”, disse MC Davi.

MC G15, que também integra a música, reforçou a fala do parceiro: “O que o Davi falou é isso aí mesmo, não tem conversa (…). Quando eu cheguei lá (no estúdio), estavam Esquine e Davi naquela energia de "Mãe Solteira". Cantei uma parada que eu já tinha feito, e eles curtiram demais. Depois chegou o Fiuk e outros manos e começaram a cantar a melodia. Eu usei isso, todo mundo gostou, então nisso, sim, ele vai ter mérito. Não na letra, no contexto. A gente tem que ser justo”, afirmou o funkeiro nas redes sociais.

Em seus stories no Instagram, Fiuk reagiu à polêmica e disse que prefere focar no sucesso da música. Ele também prometeu se posicionar para esclarecer o ocorrido.

“Contra fatos não há argumentos. Hoje eu não vou cair nessa energia”, disse o ex-BBB. “Isso tá tão gostoso, a música indo tão bem, então amanhã eu vou entrar aqui. Não sei se vou abrir uma live ou se vou postar uns vídeos, mas vou esclarecer todo esse assunto.”

Na tentativa de encerrar a discussão, MC Davi apagou os stories e afirmou que quer apenas celebrar o sucesso de Mãe Solteira.

“Apaguei porque é hora de comemorar. Não é mérito meu, nem de ninguém. A real é que Deus quis que acontecesse. Gratidão”, escreveu.