Festa de casamento de Amado Batista e Calita Franciele impressiona em rancho de R$ 350 milhões; veja fotos

O cantor Amado Batista, 74, e a miss Mato Grosso Calita Franciele Miranda de Souza, 23, celebraram o casamento religioso na noite de sábado (15). A festa aconteceu em uma fazenda do artista, em Cocalinho, a 765 km de Cuiabá.

Segundo o G1, a propriedade onde ocorreu o casamento é avaliada em mais de R$ 350 milhões. Nas redes sociais, amigos e familiares do casal publicaram registros do evento.

O relacionamento do casal veio a público em junho do ano passado, após o término de Amado com a influenciadora Layza Felizardo, de 23 anos.

Veja fotos:

Legenda: Fotos do casal foram registradas por convidados Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Padrinhos do casamento Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Convidados do casamento de Amado Batista Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Espaço do jantar Foto: Reprodução/Instagram

Casamento civil aconteceu na quinta (13)

Amado Batista e Calita Franciele se casaram no civil em cerimônia na quinta-feira (13), em um cartório no município de Água Boa, no Mato Grosso.

Nos comentários, os fãs felicitaram Amado e Calita pelo casamento. “A mulher se apaixona pelo homem que trata ela como princesa, como deve ser! Independente da idade ou situação, eles estão vivendo enquanto podem, se apaixonando enquanto podem. Tudo enquanto pode. Felicidades ao novo casal, que Deus abençoe sempre!”, escreveu uma seguidora.

