Mega-Sena 2840: aposta única leva prêmio de R$ 21 milhões em MG

Um apostador de Belo Horizonte (MG) acertou as seis dezenas do concurso 2.840 da Mega-Sena e levou, sozinho, o prêmio de R$ 21.465.552. O resultado foi divulgado na noite deste sábado (15), em São Paulo.

A aposta foi a única a acertar os seis números: 01 - 33 - 39 - 49 - 57 - 60. Outros 73 apostadores acertaram cinco dezenas e levaram, cada um, o valor de R$ 40.759,74.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira (18), quando o prêmio estimado deve ser de R$ 3 milhões.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.