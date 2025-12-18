Fim de ano aquece mercado de cestas e amplia produção da R7 Distribuidora.

Com o fim do ano se aproximando, o setor corporativo se prepara para atender à demanda crescente por ações de reconhecimento aos colaboradores e iniciativas de responsabilidade social. A R7 Distribuidora de Alimentos e Cestas Básicas, com sede em Fortaleza, registra um aumento significativo nas encomendas de cestas natalinas e básicas. Em 2024, a distribuidora entregou quase 100 mil cestas, refletindo a intensificação das ações tanto internas quanto externas de empresas no Ceará.

A R7 ampliou seu portfólio de cestas natalinas, oferecendo quatro modelos com preços que variam entre R$ 59,90 e R$ 180. Os kits são elaborados para atender diferentes perfis corporativos e podem incluir desde itens tradicionais até opções mais sofisticadas. Todas as cestas são acondicionadas em embalagens exclusivas desenvolvidas pela própria distribuidora, com foco na praticidade e no impacto visual.

Cestas para ações sociais e doações

Além das cestas natalinas, a R7 mantém a produção e a entrega de cestas básicas, uma alternativa comum para empresas que optam por ações sociais e doações institucionais. A combinação de preços acessíveis, padronização e entrega ágil torna as cestas uma escolha ideal para empresas de todos os portes, especialmente em um período marcado pela solidariedade e valorização do capital humano.

Raquel Cedraz, gerente de marketing da R7, destaca a importância dessas cestas como ferramenta de reconhecimento corporativo. “Em 2024, atingimos um volume recorde de produção e entrega. A ampliação do portfólio de cestas natalinas e kits especiais, sempre com foco na qualidade e na experiência de entrega, faz com que o gesto da empresa chegue com mais significado, fortalecendo vínculos e promovendo bem-estar aos colaboradores e beneficiários”, afirma.

Fortalecimento da R7 no mercado

O crescimento no setor de cestas corporativas no Ceará segue uma tendência nacional de valorização das práticas de responsabilidade social. A R7 Distribuidora se consolidou como uma importante fornecedora de cestas e kits corporativos, com ênfase na personalização, agilidade na entrega e eficiência logística. A distribuidora oferece entrega gratuita em Fortaleza e possibilita que as cestas sejam escolhidas por catálogo ou personalizadas de acordo com as necessidades de cada empresa.

“A R7 busca ser uma parceira estratégica das empresas em ações de fim de ano, oferecendo soluções que unem alimento, organização e valor simbólico”, conclui Raquel Cedraz.

Serviço

R7 Distribuidora de Alimentos e Cestas Básicas

Televendas - Canal direto com Atendimento Comercial

Telefone: 85-9.92344527

Redes Sociais: @r7cestasbasicas

Site: www.distribuidorar7.shop

Email :comercial@r7distribuidora.com.br