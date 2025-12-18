Carmais seminovos lança Operação Fecha Ano com transferência grátis para modelos selecionados

A Carmais Seminovos iniciou, neste mês, a Operação Fecha Ano, campanha voltada à comercialização de veículos seminovos em todas as unidades da rede. A ação é válida durante todo o mês de dezembro e reúne ofertas em diferentes categorias de automóveis, conforme condições e disponibilidade em cada concessionária e nos canais oficiais da empresa.

Entre as ofertas, a campanha inclui modelos a partir de R$ 39.990, com um ano de garantia; SUVs com transferência gratuita; veículos eletrificados a partir de R$ 102.990; além de Chevrolet Onix com garantia de correia e preços iniciais de R$ 47.990. As condições específicas devem ser consultadas diretamente nas lojas participantes ou nos canais oficiais da empresa.

A Operação Fecha Ano conta com um estoque superior a 800 veículos seminovos, todos comercializados com garantia e laudo cautelar, procedimento que atesta as condições estruturais e a procedência dos automóveis. A campanha é voltada a diferentes perfis de consumidores e integra a estratégia de fechamento do calendário anual de vendas da rede.

Atualmente, o Grupo Carmais reúne mais de 20 concessionárias, atuando nos segmentos de veículos novos e seminovos, com presença consolidada no mercado automotivo.

Serviço

Carmais Seminovos



Instagram: @carmaisseminovos

Facebook: Carmais Seminovos

Site: carmaisseminovos.com.br

Endereço: condições disponíveis em todas as lojas https://carmaisseminovos.com.br/nossas-lojas

Telefone: (85) 3306-8889

Whatsapp: (85) 2028.4340