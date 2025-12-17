Transnordestina inicia operação com transporte de milho entre Piauí e Ceará

Após quase 20 anos em obras e impasses jurídicos nos últimos meses, a Ferrovia Transnordestina começa, enfim, a realizar o transporte de mercadorias a partir desta quinta-feira (18).

As cargas transportadas serão de milho e serão levadas de Bela Vista do Piauí (PI) até Iguatu (CE). A primeira composição sairá do Piauí com 20 vagões e vai percorrer um trajeto de 585 quilômetros (km) entre as duas cidades.

As informações foram confirmadas pela Transnordestina Logística S.A. (TLSA), concessionária responsável pela construção e operação da linha férrea. Não foram revelados detalhes sobre o volume da carga transportada, nem mesmo qual a periodicidade dos vagões. O cliente do primeiro transporte é confidencial, conforme a empresa.

"No dia 11 foi emitida pelo Ibama a Licença de Operação (LO) que possibilita o transporte de cargas neste trecho. O início efetivo do transporte comissionado será programado junto com os Governos Federal, do Ceará e do Piauí", informou a TLSA em nota.

Operação em fase de testes

A operação da Transnordestina ocorre ainda em fase de comissionamento, isto é, em fase de testes. Conforme a TLSA, essa fase deve durar 20 dias.

A primeira viagem da linha férrea deveria ter ocorrido em 24 de outubro, mas foi barrada pelo Ibama na véspera pela falta da LO. Após quase dois meses de análise, o órgão nacional emitiu a licença em 11 de dezembro.

Com a liberação, a ferrovia começa a fazer os primeiros transportes de mercadorias. Na semana passada, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou que o início efetivo da Transnordestina em fase de comissionamento será marcado, em data a ser posteriormente anunciada, para contar com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Vamos ter a alegria de poder receber o presidente Lula que quer andar de trem do Piauí até o Ceará", declarou o governador.

Como está a construção da ferrovia?

Dos 1.206 km de trilhos totais, 56,3% estão completamente concluídos e aptos para operação em fase de comissionamento. Os 43,7% restantes ou estão com diferentes estágios de execução, ou ainda não foram contratados. Segundo a TLSA, são mais de 4 mil trabalhadores diretos envolvidos na construção da via-férrea.

Atualmente, a fase 1 do projeto apresenta 78% de avanço físico, o que inclui:

676 km concluídos (linha principal);

280 km em obras em 6 lotes;

Lotes 4 e 5 com execução de superestrutura (trilhos, dormentes e brita) em 108 km;

Lotes 6,7,8 e 11 com obras de infraestrutura em 178 km.

Legenda: Mapa da Ferrovia Transnordestina indica os trechos já executados e os que ainda estão em fase de obras entre Eliseu Martins (PI), Salgueiro (PE) e o Porto do Pecém (CE). Foto: TLSA

De acordo com a empresa, a fase 1 será finalizada até 2027, possibilitando a conexão entre São Miguel do Fidalgo (PI) e o Porto do Pecém. A fase 2, por sua vez, com 151 km de extensão no Piauí, terá obras reiniciadas no primeiro semestre de 2026 e conclusão prevista para 2028.

Sobre a Transnordestina

Com 1.206 km de extensão planejados, a construção da ferrovia começou em 2006, ainda durante o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente.

A expectativa é que as obras sejam finalizadas até 2029, com a ferrovia interligando o município de Eliseu Martins (PI) ao Porto do Pecém, no Ceará. O investimento total para a finalização do projeto é de R$ 15 bilhões.

Quando concluída, a Transnordestina poderá substituir quase 400 caminhões de cargas, com capacidade para transportar 33 milhões de toneladas por ano, transportando uma série de cargas para mais de 50 municípios nos estados de Piauí, Pernambuco e Ceará.