Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Confira o resultado da Quina, concurso 6922, desta quinta-feira (08/01); prêmio é de R$ 1,5 milhão

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Legenda: Os sorteios da Quina são realizados de segunda a sábado.
Foto: Foto: Paulo Pinto / Fotos Públicas.

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Quina de concurso 6922 vai sortear um prêmio de R$ 1,5 milhão. O sorteio acontece hoje (08/01), a partir das 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Resultado da Quina de hoje

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 21h.

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
5 R$ 3,00 24.040.016
6 R$ 15,00 4.006.669
7 R$ 52,50 1.144.763
8 R$ 140,00 429.286
9 R$ 315,00 190.794
10 R$ 630,00 95.396
11 R$ 1.155,00 52.035
12 R$ 1.980,00 30.354
13 R$ 3.217,50 18.679
14 R$ 5.005,00 12.008
15 R$ 7.507,50 8.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

  • 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
  • 15% entre quem acertou 4;
  • 10% entre quem acertou 3;
  • 10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.

Quando ocorre a Quina de São João?

A Quina de São João tem o sorteio realizado uma vez por ano em uma data próxima ao dia 24 de junho, dia de São João. Os prêmios são maiores que os dos concursos regulares.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1161 de hoje, 08/01; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
Há 2 horas
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3582, desta quinta-feira (08/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
Há 2 horas
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6922, desta quinta-feira (08/01); prêmio é de R$ 1,5 milhão

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 2 horas
mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2957 desta quinta-feira (08/01); prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
Há 2 horas
Negócios

Resultado da Timemania 2340 de hoje, 08/01; prêmio é de R$ 1,7 milhão

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
Há 2 horas
Fachada interna do Banco Master, mostrando o logotipo azul e o nome da instituição em relevo. Imagem usada em matéria onde PF apura contratação de influenciadores para atacar Banco Central (BC).
Negócios

PF apura contratação de influenciadores para defender Banco Master e atacar BC

Criadores teriam sido instruídos a criticar liquidação da instituição.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Foto que contém canteiro de obras da Ferrovia Transnordestina no Ceará.
Negócios

Transnordestina recebe novo aporte de R$ 106,2 milhões para obras da ferrovia

É a segunda disponibilização de verbas em menos de um mês.

Luciano Rodrigues
08 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Exclusivo! Substituição na Transnordestina: sai Daher, entra Trinks

Tufi Daher assume a direção Executiva de Infraestrutura e Logística da CSN, com atuação até no Sudeste.

Egídio Serpa
08 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Vem aí mais um inferno para o contribuinte: o IPVA

Trata-se do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, um tributo estadual, de pagamento obrigatório, que será cobrado a partir de fevereiro

Egídio Serpa
08 de Janeiro de 2026
Imagem mostra fachada do banco master
Victor Ximenes

Banco Master: Cearenses vivem angústia à espera de dinheiro do CDB

Passados quase dois meses da liquidação do banco, investidores se veem num limbo

Victor Ximenes
08 de Janeiro de 2026
Volante da Mega-sena.
Negócios

Com Mega-Sena sorteando R$ 10 milhões, veja loterias do dia

Saiba como participar dos sorteios desta quinta-feira (8).

Redação
08 de Janeiro de 2026
Paisagem urbana da Beira-Mar de Fortaleza com inúmeros prédios altos e espigões sob um céu claro, destacando a arquitetura vertical e a infraestrutura de rua. Imagem ilustra reportagem sobre o IPTU 2026.
Negócios

IPTU Fortaleza 2026 pode ser pago a partir desta quinta-feira (8)

Contribuinte terá desconto no pagamento em cota única.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Banco Master: TCU e STF ameaçam o Banco Central e o Sistema Financeiro

Tribunal de Contas da União e a Suprema Corte agem para reverter a liquidação do Master, que praticou fraudes de mais de R$ 12 bilhões

Egídio Serpa
08 de Janeiro de 2026
Imagem aérea de complexo logístico em Itaitinga, na Grande Fortaleza
Negócios

PIB de Itaitinga dispara quase 50%; veja as cidades que mais cresceram no Ceará

Salto no indicador em cidades do interior faz parte de processo de descentralização do PIB.

Mariana Lemos
08 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Abid promoverá Missões Técnicas à irrigação da Espanha e EUA

A primeira irá ver projetos de irrigação na Espanha; a segunda, fará o mesmo na Califórnia (EUA). Ambas no próximo mês de março

Egídio Serpa
08 de Janeiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2872 – Sorteio de quarta-feira, 07/01; Prêmio de R$ 12,5 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2872 – Sorteio de quarta-feira, 07/01; Prêmio de R$ 12,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2872 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
07 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3581, desta quarta-feira (07/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3581, desta quarta-feira (07/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
07 de Janeiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 795 - Sorteio de quarta-feira, 07/01; Prêmio de R$ 500 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 795 - Sorteio de quarta-feira, 07/01; Prêmio de R$ 500 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 795 em 07/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
07 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2909 de hoje, quarta-feira, 07/01; prêmio é de R$ 6,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2909 de hoje, quarta-feira, 07/01; prêmio é de R$ 6,2 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2909 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 6,2 milhões.

A. Seraphim
07 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6031, desta quarta (07/01); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6031, desta quarta (07/01); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal foi realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h

Redação
07 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6921, desta quarta-feira (07/01); prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6921, desta quarta-feira (07/01); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
07 de Janeiro de 2026
Resultado da +Milionária 318 de hoje 07/01; prêmio é de R$ 16,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 318 de hoje 07/01; prêmio é de R$ 16,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
07 de Janeiro de 2026
Ministro Jonathan de Jesus discursa na Câmara
Negócios

Relator do caso Master deve suspender inspeção no BC durante o recesso, diz jornal

O despacho do ministro Jhonatan de Jesus é aguardado ainda nesta quarta-feira (7).

Redação
07 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Governo Trump: Brasil vê a Venezuela e teme pela Colômbia

A nova política externa dos EUA, baseada na tese de “a América para os americanos”, já chegou à Venezuela. A Colômbia está ao lado. O Brasil acompanha tudo com lentes de lupa.

Egídio Serpa
07 de Janeiro de 2026
Gabarito de prova
Papo Carreira

Conselho de Contabilidade prorroga inscrição de concurso com 146 vagas no Ceará

Interessados podem se candidatar até o dia 22 de janeiro.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Foto que contém a sede da Enel Distribuição Ceará.
Negócios

Enel Ceará tem quase R$ 70 milhões em multas em 2025, o maior valor desde 2018

Penalidades sobre diferentes irregularidades bateram valor recorde.

Mariana Lemos
07 de Janeiro de 2026
Imagem mostra vista panorâmica da orça de Fortaleza com arranha-céus modernos e barcos de pesca em águas claras, ilustrando cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).
Negócios

IPTU Fortaleza 2026: cota única com desconto de 8% vence em fevereiro

Município divulga percentuais de abatimento e datas de vencimento do imposto deste ano.

Carol Melo
07 de Janeiro de 2026
Profissionais da Brisanet.
Papo Carreira

Empresa de internet faz seleção com 36 vagas em Fortaleza

O cargo ofertado é o de promotor de vendas.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

A água invisível dos Data Centers: a nuvem pousa no semiárido

Mauro Oliveira, um cearense doutor em Tecnologia da Informação, desvenda alguns segredos do mega Data Centers que a Casa dos Ventos projeta implantar no Pecém

Egídio Serpa
07 de Janeiro de 2026
Victor Ximenes

Sete bairros do Nordeste entram na lista dos 50 mais caros do Brasil

Veja ranking dos 50 bairros brasileiros mais valorizados.

Victor Ximenes
07 de Janeiro de 2026