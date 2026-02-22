Mega-Sena 2975: prêmio acumula e pode pagar R$ 116 milhões na terça (24)

O concurso 2975 da Mega-Sena não teve nenhuma aposta que acertou as seis dezenas e, agora, o prêmio acumula e pode pagar R$ 116 milhões na próxima terça-feira (24).

Os números sorteados foram: 10 - 44 - 17 - 46 - 35 - 07. O último sorteio foi realizado neste sábado (21).

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, mais de 7 mil apostas conquistaram premiações parciais.

No Ceará, foram 100 apostas vencedoras. A maior vencedora foi uma aposta de Fortaleza, que levou R$36.398,76 por ter acertado a quina.

Em todo o Brasil, foram 106 apostas que tiveram 5 acerto e, portanto, levaram a premiação da quina.

As demais premiações cearenses variaram entre R$2.543,52 e R$847,85.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 20:30h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de: