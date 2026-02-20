Diário do Nordeste
Fim de semana deve ser de chuvas intensas em cidades do CE; veja locais

Novos avisos do Inmet indicam condições até este sábado (21).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:28)
Ceará
Duas pessoas com guarda-chuvas coloridos caminhando em uma rua molhada sob a chuva, com fachadas de lojas ao fundo.
Legenda: Cidades do interior devem receber maiores acumulados de chuvas.
Foto: Davi Rocha/SVM.

Chuvas intensas e rajadas de vento de até 100 km/h podem atingir pelo menos 44 municípios do Ceará entre esta sexta-feira (20) e o sábado (21). A previsão consta em aviso do  Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitido hoje.

O aviso de perigo, de cor laranja, é classificado como nível 2 de severidade na escala do instituto, e indica probabilidade de chuvas de até 100 milímetros e ventos de 60 a 100 km/h nas localidades incluídas na previsão, que é válida até 23h59 de sábado.

Um segundo aviso, este amarelo, com nível 1 de severidade, abrange 129 cidades cearenses pelo mesmo período. Nesses locais, as chuvas podem chegar a 50 mm por dia, associadas a rajadas de até 60 km/h.

Cidades sob aviso de perigo até sábado (21)

  • Abaiara
  • Acopiara
  • Aiuaba
  • Altaneira
  • Antonina do Norte
  • Araripe
  • Arneiroz
  • Assaré
  • Aurora
  • Baixio
  • Barbalha
  • Barro
  • Brejo Santo
  • Campos Sales
  • Caririaçu
  • Cariús
  • Catarina
  • Cedro
  • Crato
  • Farias Brito
  • Granjeiro
  • Iguatu
  • Ipaumirim
  • Jardim
  • Jati
  • Juazeiro do Norte
  • Jucás
  • Lavras da Mangabeira
  • Mauriti
  • Milagres
  • Missão Velha
  • Mombaça
  • Nova Olinda
  • Parambu
  • Penaforte
  • Porteiras
  • Potengi
  • Saboeiro
  • Salitre
  • Santana do Cariri
  • Tarrafas
  • Tauá
  • Umari
  • Várzea Alegre

Cidades sob aviso de perigo potencial até sábado (21)

  • Abaiara
  • Acopiara
  • Aiuaba
  • Alcântaras
  • Altaneira
  • Alto Santo
  • Antonina do Norte
  • Apuiarés
  • Ararendá
  • Araripe
  • Aratuba
  • Arneiroz
  • Assaré
  • Aurora
  • Baixio
  • Banabuiú
  • Barbalha
  • Barro
  • Barroquinha
  • Boa Viagem
  • Brejo Santo
  • Camocim
  • Campos Sales
  • Canindé
  • Capistrano
  • Caridade
  • Cariré
  • Caririaçu
  • Cariús
  • Carnaubal
  • Catarina
  • Catunda
  • Cedro
  • Chaval
  • Choró
  • Coreaú
  • Crateús
  • Crato
  • Croatá
  • Deputado Irapuan Pinheiro
  • Ererê
  • Farias Brito
  • Forquilha
  • Frecheirinha
  • General Sampaio
  • Graça
  • Granja
  • Granjeiro
  • Groaíras
  • Guaraciaba do Norte
  • Hidrolândia
  • Ibaretama
  • Ibiapina
  • Ibicuitinga
  • Icó
  • Iguatu
  • Independência
  • Ipaporanga
  • Ipaumirim
  • Ipu
  • Ipueiras
  • Iracema
  • Irauçuba
  • Itapiúna
  • Itatira
  • Jaguaretama
  • Jaguaribara
  • Jaguaribe
  • Jardim
  • Jati
  • Juazeiro do Norte
  • Jucás
  • Lavras da Mangabeira
  • Madalena
  • Martinópole
  • Massapê
  • Mauriti
  • Meruoca
  • Milagres
  • Milhã
  • Missão Velha
  • Mombaça
  • Monsenhor Tabosa
  • Morada Nova
  • Moraújo
  • Mucambo
  • Nova Olinda
  • Nova Russas
  • Novo Oriente
  • Orós
  • Pacujá
  • Parambu
  • Paramoti
  • Pedra Branca
  • Penaforte
  • Pereiro
  • Piquet Carneiro
  • Pires Ferreira
  • Poranga
  • Porteiras
  • Potengi
  • Potiretama
  • Quiterianópolis
  • Quixadá
  • Quixelô
  • Quixeramobim
  • Reriutaba
  • Saboeiro
  • Salitre
  • Santana do Cariri
  • Santa Quitéria
  • São Benedito
  • São João do Jaguaribe
  • Senador Pompeu
  • Senador Sá
  • Sobral
  • Solonópole
  • Tabuleiro do Norte
  • Tamboril
  • Tarrafas
  • Tauá
  • Tejuçuoca
  • Tianguá
  • Ubajara
  • Umari
  • Uruoca
  • Varjota
  • Várzea Alegre
  • Viçosa do Ceará

O Inmet aponta que, nos locais com condições mais severas, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O instituto lista orientações à população:

  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; 
  • Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Como funcionam os avisos

Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.

Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:

  • Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;
  • Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.

As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos de forma simultânea.

Previsão do tempo para o Ceará

O cenário favorável a chuvas é reforçado pela previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Confira:

Sexta-feira, 20/02/2026

  • Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns e chuvas isoladas na faixa litorânea e no Maciço de Baturité.
  • Manhã: Céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado em todas as macrorregiões co chuvas isoladas no Cairi e sul do Sertão Central e Inhamuns.
  • Tarde: Céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado, com momentos de céu sem nuvens, especialmente no nordeste do estado. No noroeste e Cariri, há alta possibilidade de chuva isolada.
  • Noite: Céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado/nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

Sábado, 21/02/2026

  • Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado/nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuvas isoladas no Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Jaguaribana e Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva isolada e nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva.
  • Manhã: Céu variando de parcialmente nublado/nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuvas isoladas no Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Jaguaribana e Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva isolada e nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva.
  • Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns.
  • Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba, no Cariri e no Litoral Norte.

Domingo, 22/02/2026

  • Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuvas isoladas na faixa litorânea e no Maciço de Baturité. No Cariri e no Sertão Central e Inhamuns, baixa possibilidade de chuvas isoladas.
  • Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea e no Maciço de Baturité.
  • Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns.
  • Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada na Ibiapaba e no Litoral Norte.

