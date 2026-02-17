Diário do Nordeste
Chuva com ventania alaga ruas e derruba teto de posto de gasolina no Crato (CE)

Defesa Civil atendeu diversos chamados da população.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Montagem de três fotos mostrando ruas alagadas na cidade do Crato, no Ceará.
Legenda: Força da chuva e dos ventos alagou ruas e derrubou cobertura de posto de gasolina (ao centro).
Foto: Reprodução.

Chuvas intensas registradas na tarde desta terça-feira (17), no Crato, no Cariri cearense, causaram diversos transtornos à população. Devido às fortes ventanias, houve quedas de árvores em algumas localidades, além da cobertura de um posto de gasolina desativado, no Centro. Não houve vítimas. 

Humberto Júnior, coordenador municipal da Defesa Civil, relatou ao Diário do Nordeste que houve atendimentos de:

  • alagamentos no Centro, entre as Ruas Tristão Gonçalves e Monsenhor Esmeraldo;
  • queda da parede de uma residência no Conjunto Vitória Nossa, com interdição do local;
  • alagamento na Avenida José Alves de Figueiredo, devido ao canal do Rio Granjeiro;
  • árvore que caiu em via pública sobre fiação elétrica no bairro Sossego.

"O centro do Crato é a calha de um rio, então todas as águas convergem para o Centro. Como o canal está em construção, toda a água não conseguiu adentrar devido a uma mureta. Houve alagamento pelo lado de fora do canal, não é que o canal transbordou", explica, dizendo que não houve invasão de residências.

Em nota, a Prefeitura do Crato informou que "não houve nenhuma ocorrência com danos à população".

Com o fim da chuva, a água já está "escoando normalmente" em ruas que "apresentaram alto volume de água e pontos de alagamento momentâneo", mas também sem prejuízos para os moradores, especialmente nas áreas centrais.

A Prefeitura destaca que a Rua Tristão Gonçalves receberá, em breve, a obra de drenagem do Riacho da Matinha, e que "segue monitorando as áreas do município".

Já a requalificação do canal do Rio Granjeiro, mencionada por Humberto Júnior, tem investimentos de R$ 104 milhões do Governo do Estado e tem previsão de entrega para setembro deste ano.

Foto de um posto de gasolina coberto com água barrenta de chuva no Crato.
Legenda: Áreas do Centro do Crato foram tomadas pela água.
Foto: Reprodução.

Rede de aviso e alerta

O Crato e a região do Cariri estavam listadas em aviso meteorológico de chuvas intensas de risco médio elaborado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), válido das 17h desta terça (17) às 9h de quarta (18).

O aviso meteorológico tem caráter preventivo, alertando sobre fenômenos potencialmente adversos, como chuvas intensas, ventos fortes e ondas de calor, que podem representar riscos à população.

O tenente coronel Holdayne Pereira afirmou que a Defesa Civil do Estado também informa que acompanha a situação do extremo sul cearense e que o órgão enviou alerta via SMS ou mensagem para os habitantes cadastrados no sistema.

Interessados em receber os informes podem se cadastrar pelo número 40199, enviando via SMS o CEP da localidade onde mora. Outra forma é se cadastrar pelo Whatsapp (61) 2034-4611, que fornece orientações técnicas de proteção.

