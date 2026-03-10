Normatel anuncia promoção para pisos e revestimentos no Ceará

A Normatel Home Center realiza, de 9 a 18 de março, a campanha Reformarço, voltada para pisos e revestimentos, com condições comerciais e parcelamento no cartão de crédito. A ação busca atender consumidores que pretendem reformar ou iniciar obras ainda no primeiro semestre. A expectativa da empresa é estimular a renovação de ambientes residenciais e comerciais no Ceará e consolidar março como um dos períodos mais aquecidos do setor no primeiro trimestre.

“O ‘Reformarço’ já faz parte do nosso calendário há vários anos e é reconhecido como a maior campanha de pisos e revestimentos, resultado de negociações previamente planejadas com fornecedores”, destaca Helena Xavier, gestora de marketing da Normatel.

Seleção de produtos

A campanha reúne produtos selecionados a partir de negociações com fabricantes do setor e da demanda observada nas lojas. Entre os itens disponíveis estão porcelanatos, cerâmicas, pisos vinílicos, rodapés, argamassas e revestimentos para paredes. De acordo com a empresa, os produtos foram escolhidos com base nos materiais mais procurados pelos consumidores. A proposta é oferecer variedade para diferentes tipos de projetos de reforma.

Estratégia de divulgação