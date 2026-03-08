Ceará tem 10 açudes sangrando; veja quais

As chuvas que cobrem o território cearense desde o mês de fevereiro, que teve precipitações acima da média histórica para o mês, começam a transformar o cenário dos açudes do Estado. Com o aumento do aporte nos reservatórios, o Estado registra, neste domingo (8), um total de 10 açudes sangrando

O monitoramento realizado pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) aponta que, entre os reservatórios que atingiram sua capacidade máxima, os maiores em termos de volume armazenado são o Muquém, em Cariús, com 46,55 hm³, e o Cachoeira, em Aurora, com 34,33 hm³.

Outro destaque é o açude Olho d'Água, em Várzea Alegre, que acumula 19,21 hm³ e apresenta volume 37 centímetros acima da lâmina de sangria.

Apesar do resultado, a quantidade fica abaixo da registrada exatamente na mesma data do ano passado, quando 22 açudes estavam sangrando no Estado (a maioria na região Norte do Estado) e mais 14 estavam com volume acima de 90%.

Confira a lista dos açudes que estão sangrando no Ceará:

Muquém (Cariús) Cachoeira (Aurora) Olho d'Água (Várzea Alegre) Mamoeiro (Antonina do Norte) Trici (Tauá) São José III (Ipaporanga) Colina (Quiterianópolis) Do Batalhão (Crateús) Caldeirões (Saboeiro) Tijuquinha (Baturité)

O primeiro a sangrar neste ano foi o Curral Velho, na cidade de Morada Nova, mas ele já baixou de nível e hoje acumula 87% do total.

Açudes Trici, Olho D'Água e Caldeirões já sangraram em 2026.

Regiões mais afetadas

De acordo com os dados do Portal Hidrológico da Cogerh, a bacia do Alto Jaguaribe é a que apresenta o maior número de reservatórios em sangria no momento, com quatro unidades: Caldeirões, Mamoeiro, Muquém e Trici.

Na sequência, a região dos Sertões de Crateús registra três açudes vertendo: Colina, Do Batalhão e São José III.

A bacia do Salgado, no Sul do Estado, conta com dois reservatórios sangrando (Cachoeira e Olho d'Água), enquanto a Bacia Metropolitana possui apenas o açude Tijuquinha, em Baturité, operando com 100% da capacidade.

Açudes perto de sangrar

Conforme o monitoramento, outros 5 reservatórios estão próximos de atingir o limite máximo, como o açude Rosário, em Lavras da Mangabeira, que já registra 99,60% de volume. Os demais são:

Valério, em Altaneira, com 97,07%

Germinal, em Pacoti, com 96,10%

Ubaldinho, em Cedro, com 92,16%

Itaúna, em Granja, com 90,66%

Outros açudes enfrentam um cenário totalmente oposto. Seis deles estão no volume morto, abaixo de 5% do volume: Barra Velha, Farias de Sousa, Margarida de Morais Queiroz (Pirabibu), Penedo, Pompeu Sobrinho e Potiretama. Já o Sousa, em Canindé, está totalmente seco.

Atualmente, o volume total acumulado nos 144 reservatórios monitorados pela Cogerh é de 41,47% (o percentual era de 38,25% no dia 1º de fevereiro, o primeiro da quadra chuvosa). O Castanhão, maior reservatório do Estado, encontra-se hoje com 21,95% da capacidade total.