Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará tem 10 açudes sangrando; veja quais

Maioria fica na região Centro-Sul do Estado.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
Ceará
Foto aérea de um açude sangrando muita água por cima da parede, inundando um vale rochoso abaixo e rodeado por áreas verdes.
Legenda: Açude Trici, em Tauá, é um dos que está sangrando no Ceará.
Foto: Divulgação/Cogerh.

As chuvas que cobrem o território cearense desde o mês de fevereiro, que teve precipitações acima da média histórica para o mês, começam a transformar o cenário dos açudes do Estado. Com o aumento do aporte nos reservatórios, o Estado registra, neste domingo (8), um total de 10 açudes sangrando

O monitoramento realizado pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) aponta que, entre os reservatórios que atingiram sua capacidade máxima, os maiores em termos de volume armazenado são o Muquém, em Cariús, com 46,55 hm³, e o Cachoeira, em Aurora, com 34,33 hm³.

Outro destaque é o açude Olho d'Água, em Várzea Alegre, que acumula 19,21 hm³ e apresenta volume 37 centímetros acima da lâmina de sangria.

Veja também

teaser image
Ceará

Por que o Ceará se destaca entre os apaixonados por observar o céu? Entenda

teaser image
Ceará

Demolição de prédio histórico em zona de patrimônio da Parangaba é interrompida

Apesar do resultado, a quantidade fica abaixo da registrada exatamente na mesma data do ano passado, quando 22 açudes estavam sangrando no Estado (a maioria na região Norte do Estado) e mais 14 estavam com volume acima de 90%.

Confira a lista dos açudes que estão sangrando no Ceará:

  1. Muquém (Cariús)
  2. Cachoeira (Aurora)
  3. Olho d'Água (Várzea Alegre)
  4. Mamoeiro (Antonina do Norte)
  5. Trici (Tauá)
  6. São José III (Ipaporanga)
  7. Colina (Quiterianópolis)
  8. Do Batalhão (Crateús)
  9. Caldeirões (Saboeiro)
  10. Tijuquinha (Baturité)

O primeiro a sangrar neste ano foi o Curral Velho, na cidade de Morada Nova, mas ele já baixou de nível e hoje acumula 87% do total.

Montagem de três fotos lado a lado mostrando água escorrendo sobre a parede de açudes no interior do Ceará, rodeados de áreas verdes.
Legenda: Açudes Trici, Olho D'Água e Caldeirões já sangraram em 2026.
Foto: Divulgação/Cogerh.

Regiões mais afetadas

De acordo com os dados do Portal Hidrológico da Cogerh, a bacia do Alto Jaguaribe é a que apresenta o maior número de reservatórios em sangria no momento, com quatro unidades: Caldeirões, Mamoeiro, Muquém e Trici.

Na sequência, a região dos Sertões de Crateús registra três açudes vertendo: Colina, Do Batalhão e São José III.

A bacia do Salgado, no Sul do Estado, conta com dois reservatórios sangrando (Cachoeira e Olho d'Água), enquanto a Bacia Metropolitana possui apenas o açude Tijuquinha, em Baturité, operando com 100% da capacidade.

Açudes perto de sangrar

Conforme o monitoramento, outros 5 reservatórios estão próximos de atingir o limite máximo, como o açude Rosário, em Lavras da Mangabeira, que já registra 99,60% de volume. Os demais são:

  • Valério, em Altaneira, com 97,07%
  • Germinal, em Pacoti, com 96,10%
  • Ubaldinho, em Cedro, com 92,16%
  • Itaúna, em Granja, com 90,66%

Outros açudes enfrentam um cenário totalmente oposto. Seis deles estão no volume morto, abaixo de 5% do volume: Barra Velha, Farias de Sousa, Margarida de Morais Queiroz (Pirabibu), Penedo, Pompeu Sobrinho e Potiretama. Já o Sousa, em Canindé, está totalmente seco.

Atualmente, o volume total acumulado nos 144 reservatórios monitorados pela Cogerh é de 41,47% (o percentual era de 38,25% no dia 1º de fevereiro, o primeiro da quadra chuvosa). O Castanhão, maior reservatório do Estado, encontra-se hoje com 21,95% da capacidade total.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto aérea de um açude sangrando muita água por cima da parede, inundando um vale rochoso abaixo e rodeado por áreas verdes.
Ceará

Ceará tem 10 açudes sangrando; veja quais

Maioria fica na região Centro-Sul do Estado.

Nicolas Paulino
Há 1 hora
Foto de carros passando por área com pontos de alagamento na Avenida Alberto Craveiro, em Fortaleza.
Ceará

Ceará tem alerta de chuvas intensas e raios até segunda-feira (9)

Aviso da Funceme abrange a região centro-norte do estado, com risco médio para Fortaleza, Maciço de Baturité e Litoral do Pecém.

Redação
08 de Março de 2026
Foto de incêndio em galpão de armazenamento em Aracati.
Ceará

Incêndio de grandes proporções atinge galpão de armazenamento de rações em Aracati

Neste domingo (8), equipes seguem combatendo os focos de incêndio e atuam no rescaldo.

Redação
08 de Março de 2026
Imagem mostra Ana Cristina em destaque tocando um instrumento de sopro dourado usando uma camisa social de manga longa azul claro com outras pessoas tocando instrumentos ao fundo.
Ceará

Musicista formada por orquestra do Interior do CE é aprovada em concurso da Aeronáutica

Ana Cristina já havia tentado uma aprovação em outros oito concursos militares.

Sofia Leite*
08 de Março de 2026
Um pedestre caminha sob chuva usando um guarda-chuva preto molhado e carregando uma mochila azul nas costas. Ao fundo, o cenário urbano aparece desfocado com tons de amarelo e cinza.
Ceará

Ceará tem 'perigo potencial' de chuvas intensas em 181 cidades

Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta neste domingo (8).

Redação
08 de Março de 2026
Jovem estudante com cabelos cacheados sorrindo enquanto escreve em um caderno, vestindo uma camiseta TIME OLÍMPICO em sala de aula.
Ceará

Cearense é a única mulher na delegação do Brasil em olimpíada internacional de Física

Jovem de 16 anos detalha desafio em competir em torneio dominado por participantes masculinos.

Carol Melo
08 de Março de 2026
Foto da rapper Cabulosa em frente a um grafite onde se lê
Ceará

Rap feito por mulheres nasce na periferia de Fortaleza e ganha destaque, mas tem menos oportunidades

Ana Beatriz Caldas
08 de Março de 2026
Arcebispo está em cima do altar com a mão esquerda levantada e a direita segurando o microfone, atrás dele uma cruz com a imagem de Jesus.
Ceará

Arcebispo de Fortaleza chama feminicídio de chaga e convoca a 'pacto para estancar essa sangria'

Durante o discurso, Dom Gregório relembrou o encontro de Jesus com a mulher samaritana.

Redação
07 de Março de 2026
UFC Crateús
Ceará

MEC inaugura equipamentos na UFC de Crateús e anuncia obra de novo prédio no campus

Novo imóvel receberá três cursos de graduação.

Redação
07 de Março de 2026
Imagem do prédio tombado, que teve demolição interrompida após ação da Secultfor e Agefis.
Ceará

Demolição de prédio histórico em zona de patrimônio da Parangaba é interrompida

A ação foi impedida por agentes da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) e da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

Beatriz Rabelo
07 de Março de 2026
Na imagem, fotografia de plano médio de uma escultura de silhueta preta intitulada
Ceará

Obras de arte sofrem com vandalismo e deterioração em Fortaleza

Criações do cearense Sérvulo Esmeraldo são alguns dos principais alvos. Casos acendem debate sobre conservação.

Diego Barbosa
07 de Março de 2026
Ceará tem boa visualização dos astros durante maior parte do ano.
Ceará

Por que o Ceará se destaca entre os apaixonados por observar o céu? Entenda

Assim como os demais estados nordestinos, Ceará se destaca pela boa visualização dos astros.

Ana Beatriz Caldas
07 de Março de 2026
Representantes dos Três Poderes seguram placa no Palácio da Abolição.
Ceará

Três Poderes firmam pacto contra feminicídio no CE: 'Proteção das nossas mulheres'

O evento que oficializou o pacto ocorreu no Palácio da Abolição e foi conduzido pela vice-governadora Jade Romero.

Clarice Nascimento e Luana Severo
06 de Março de 2026
fachada de escola onde ocorreu caso de bullying.
Ceará

Alunos que praticaram bullying e obrigaram colega a comer bolo em Fortaleza são transferidos

Famílias pediram transferências e foram atendidas pela Secretaria da Educação do Estado (Seduc).

Thatiany Nascimento
06 de Março de 2026
Terreno com 420 famílias é desocupado perto do Aeroporto de Fortaleza
Ceará

Terreno com 420 famílias é desocupado perto do Aeroporto de Fortaleza

Moradores devem ser realocados em conjunto habitacional.

Nicolas Paulino
06 de Março de 2026
Captura de tela de uma notificação de
Ceará

Alerta de evacuação da Defesa Civil em Fortaleza faz parte de simulação

Arena Castelão recebe evento de Simulação para Resposta em Incidentes com Múltiplas Vítimas promovido pelo Ministério da Saúde.

Redação
06 de Março de 2026
Esta fotografia captura uma avenida movimentada em um dia nublado, com foco em uma ciclofaixa central de sentido duplo. A via para ciclistas é delimitada por linhas vermelhas no asfalto e separada dos carros por pequenos balizadores amarelos e brancos; nela, dois ciclistas pedalam em direções opostas. À esquerda, o tráfego flui com carros brancos e vermelhos e um ônibus urbano branco ao fundo. À direita, há uma fila de veículos estacionados ou em trânsito lento. No centro, um canteiro divisor estreito e elevado possui árvores jovens e postes de sinalização. Em primeiro plano, as listras brancas de uma faixa de pedestres cruzam a base da imagem, enquanto ao fundo observam-se prédios residenciais, semáforos e uma rede de fios elétricos que atravessa o céu cinzento.
Ceará

Balizadores de ciclofaixa da avenida Domingos Olímpio são retirados temporariamente

AMC afirma que equipamentos serão reinstalados ainda neste mês.

Ana Alice Freire*
06 de Março de 2026
Ceará

Ponto da moda lança "Tá barato, Tá no Ponto" com peças a partir de R$19,99

Campanha reúne ofertas e vantagens especiais para clientes do Ponto Card.

Agência de Conteúdo DN
06 de Março de 2026
Ceará

YESlaser realiza ação de autoestima feminina em Fortaleza

Ação surpreende mulheres no Centro em alusão ao Dia Internacional da Mulher

Agência de Conteúdo DN
06 de Março de 2026
Professor escrevendo no quadro branco para alunos sentados em uma sala de aula.
Ceará

Professores da rede estadual do Ceará têm 4º maior salário inicial do NE; veja valores

A remuneração inclui gratificações recebidas por toda a categoria.

Theyse Viana
06 de Março de 2026