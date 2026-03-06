Balizadores de ciclofaixa da avenida Domingos Olímpio são retirados temporariamente

Os balizadores que delimitam a ciclofaixa da avenida Domingos Olímpio, em Fortaleza, foram retirados temporariamente, gerando reclamações e medo entre ciclistas que costumam utilizar o espaço.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), os equipamentos foram removidos por causa da estrutura montada para o Carnaval na via e serão reinstalados ainda neste mês, no trecho entre as avenidas da Universidade e Aguanambi.

A retirada provisória não havia ocorrido em anos anteriores porque a implantação de balizadores na avenida foi realizada apenas após o período carnavalesco de 2025. A avenida costuma receber desfiles de agremiações no Carnaval.

Legenda: Trecho da ciclofaixa na Avenida Domingos Olímpio apresenta asfalto com marcas de balizadores removidos para o Carnaval. Foto: Fabiane de Paula.

Com a remoção, ciclistas relatam preocupação com a segurança. Em um comentário nas redes sociais, um usuário afirmou que a “invasão de motos tinha reduzido drasticamente com os balizadores”.

Legenda: A retirada temporária dos bastões de proteção é alvo de críticas por usuários que temem conflitos com veículos motorizados. Foto: Fabiane de Paula

A estrutura foi instalada para criar uma barreira visual e física e reduzir conflitos entre veículos motorizados e bicicletas. Flexíveis, os balizadores são feitos principalmente de poliuretano, polietileno ou borracha, materiais que oferecem menor resistência a impactos repetidos.

Repercussão entre ciclistas

A reportagem esteve na avenida nesta semana e conversou com usuários da ciclofaixa. A aposentada Ana Lúcia Fontenele, 68, que utiliza a via de duas a três vezes por semana para ir ao mercado, percebeu a retirada dos equipamentos. “Fiquei triste, porque era uma proteção para a gente”, afirma.

Segundo ela, motociclistas costumam invadir o espaço destinado aos ciclistas. Ela defende mais educação no trânsito e respeito às normas de circulação.

“As pessoas não respeitam. Quando a gente anda de bicicleta, tem que prestar atenção em tudo. Eu não sei se os ônibus e carros grandes estão me vendo”, relata.

Legenda: A ausência da barreira gera preocupação entre ciclistas que utilizam a via de 2,3 km diariamente. Foto: Fabiane de Paula.

O entregador Rosalier Moreira, 62, utiliza a ciclofaixa diariamente para trabalhar e considera o trecho seguro para pedalar. Ainda assim, acredita que a estrutura poderia ser ampliada. “Acho que deveria aumentar o tamanho da faixa para dar mais segurança para quem anda de bicicleta”, diz.

Já o motorista particular Luis Rógenes, 29, afirma usar a ciclofaixa pelo menos três vezes por semana e avalia que o espaço é um dos melhores da Cidade. “Não costumo ver acidentes com ciclistas por aqui”, comenta.

Legenda: Ciclistas usam a via, majoritariamente, no trajeto ao trabalho. Foto: Fabiane de Paula.

Estruturas de proteção

De acordo com a Prefeitura, a implantação de balizadores em ciclofaixas começou em Fortaleza em 2019 como uma ação pioneira no Brasil para ampliar a proteção aos ciclistas. A ideia é reforçar a separação entre bicicletas e veículos motorizados, reduzindo riscos no trânsito.

Em nota, a AMC ressaltou que os balizadores vão voltar e informou que reforçará as ações educativas na Domingos Olímpio e em outras vias que contam com esse tipo de estrutura. O objetivo é conscientizar condutores sobre a importância de respeitar a infraestrutura cicloviária e estimular uma convivência mais segura entre os modais.

A autarquia também informou que adquiriu cerca de mil novos equipamentos para ampliar a proteção aos usuários de bicicleta na Cidade.

Ciclofaixas em Fortaleza

A ciclofaixa da Domingos Olímpio tem 2,3 quilômetros de extensão, entre as avenidas Bezerra de Menezes e Aguanambi, e fica junto ao canteiro central. A infraestrutura foi implantada em setembro de 2016 e atende bairros como José Bonifácio, Benfica e Farias Brito.

Fortaleza conta atualmente com 502,8 quilômetros de infraestrutura cicloviária. A expansão dessas estruturas faz parte da estratégia do Município para incentivar o uso da bicicleta no sistema de mobilidade urbana.

Segundo dados da Prefeitura, 43% dos ciclistas da Capital utilizam a bicicleta como meio de transporte para o trabalho.

*Estagiária sob supervisão das jornalistas Dahiana Araújo e Mariana Lazari.