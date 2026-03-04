Diário do Nordeste
Maracanaú sedia feira de cultura e negócios com shows de Elba Ramalho e Padre Fábio de Melo

A 1ª ExpoCidades será realizada entre os dias 18 e 24 de março.

Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Imagem do Prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, para matéria sobre 1ª ExpoCidades.
Legenda: O evento reunirá mais de 70 cidades em estandes gratuitos.
Foto: Kid Júnior.

Como forma de fomentar a cultura, estimular o comércio local e fortalecer a integração entre os municípios, Maracanaú sediará a 1ª ExpoCidades entre os dias 18 e 24 de março. O evento reunirá mais de 70 cidades em estandes gratuitos, promovendo negócios, artesanato, gastronomia e capacitações.

Haverá também uma programação cultural que inclui shows de artistas como Elba Ramalho e Padre Fábio de Melo. Dentre as apresentações artísticas e atrações regionais, já foram confirmados outros nomes, como Dorgival Dantas e Lagosta Bronzeada.

Os municípios poderão expor e comercializar seus produtos, que vão desde itens manufaturados e agropecuários até peças artesanais. Além disso, a feira busca abrir espaço para debates sobre sustentabilidade e temas voltados às gestões municipais.

"A participação dos municípios pode fortalecer justamente esse desenvolvimento regional do Ceará. Os municípios têm muito o que mostrar: turismo, religião, culinária nordestina, artesanato. É muito forte. E isso tem que ser divulgado e transformado em negócio", destacou o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa.

Imagem do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, para matéria sobre 1ª ExpoCidades.
Legenda: Roberto Pessoa ressaltou que o evento representa uma celebração da diversidade cultural e econômica do Ceará.
Foto: Kid Júnior.

Estandes, parques e espaços lúdicos

A 1ª ExpoCidades será realizada no Parque de Eventos Narciso Pessoa de Araújo, no Distrito Industrial, o mesmo palco do tradicional São João de Maracanaú. Com uma área de 80 mil m², o espaço será dividido em ambientes temáticos, com ampla infraestrutura para receber tanto os municípios participantes quanto o público esperado.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o prefeito de Maracanaú ainda destacou a importância da 1ª ExpoCidades, ressaltando que o evento representa uma celebração da diversidade cultural e econômica do Ceará.

"Eu sou nordestino 'até o talo'. Já nasci com isso, então tudo que é Nordeste me empolga fazer, então eu faço com gosto. Reúno secretários, chamo parceiros para ajudar, porque esse evento é feito 70% com dinheiro privado".
Roberto Pessoa
Prefeito de Maracanaú

Além dos estandes de arte, culinária, artesanato e de negócios, o evento também conta com espaço lúdico para crianças, parque de diversões, cantinho do livro, espaço de leitura e outro para exposição agropecuária. Haverá também um Estante Espedito Seleiro, para rendeiras e santeiros. 

Programação da 1ª ExpoCidades

  • Dia 18: Abertura oficial, com Feira dos Municípios, lançamento da pedra fundamental do Museu do Sertão de Maracanaú e shows artísticos;
  • Dia 19: Festa de São José, com missa, procissão, homenagem aos Mestres da Cultura, homenagem a Raquel de Queiroz e shows artísticos;
  • Dia 20: Ceará Cangaço e shows artísticos;
  • Dia 21: Dia do Encontro dos Povos Indígenas do Ceará e shows artísticos;
  • Dia 22: Dia Mundial da Água: palestras e apresentações de peças nas escolas sobre a importância da água, 1º dia do I Festival de Música Ecológica do Ceará e shows artísticos;
  • Dia 23: Dia Mundial da Meteorologia: palestra com presidente da Funceme e instituições do clima, 2º dia do I Festival de Música Ecológica do Ceará e shows artísticos;
  • Dia 24: Aniversário do Padre Cícero: palestras, visitas à estátua do padre Cícero em Maracanaú, I Romaria de Maracanaú, missa de aniversário do Padre Cícero, bolo gigante com 182 velas, e shows artísticos de encerramento. 

Serviço

A ExpoCidades é uma realização da Prefeitura de Maracanaú, Associação dos Municípios do Estado do Ceará – Aprece e Instituto de Difusão Social do Conhecimento – Instituto Nordeste XXI  com apoio institucional do Sebrae, Ministério do Turismo e Governo Federal.  

  • Evento: 1ª ExpoCidades;
  • Quando: 18 a 24 de março de 2026;
  • Local: Parque de Eventos Narciso Pessoa de Araújo, Maracanaú.

