Gerdau investe R$ 200 milhões e reabre siderúrgica em Maracanaú com foco no mercado nacional

A empresa brasileira de aço Gerdau reabriu nesta segunda-feira (2) a siderúrgica em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Com investimento de R$ 200 milhões para ampliar a capacidade produtiva, a unidade vai produzir 160 mil toneladas de aço por ano.

Segundo a empresa, a produção de aço da unidade é voltada para abastecer o mercado interno, principalmente na construção civil.

Com novos equipamentos da área da aciaria, a unidade vai passar a produzir tarugos de 12 metros de comprimento. Barras maciças de aço, os tarugos são produtos semiacabados que podem ser utilizados para a fabricação de peças de diversos segmentos na indústria. Antes da modernização, a Gerdau de Maracanaú produzia peças de 6 metros de comprimento.

Esse aumento “traz um ganho de produtividade muito grande, melhora a eficiência e melhora o custo, então a unidade fica mais competitiva”, explica o presidente do Conselho de Administração da Gerdau, André Gerdau Johannpeter.

Além de Johannpeter, também estiveram presentes na solenidade o Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e do Prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil).

