Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Por que Sobral ultrapassou Fortaleza e se tornou a cidade mais competitiva do Ceará?

Município da Região Norte escala 85 posições e entra no top-100 do Brasil

Escrito por
Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
Negócios
imagem aérea de fábrica de calçados da grendene no Ceará
Legenda: Com sete unidades de produção em Sobral, a Grendene é a maior empregadora de mão de obra no Ceará
Foto: Divulgação

Na Região Norte do Ceará, Sobral se destaca no Ranking de Competitividade dos Municípios, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Em 2025, a cidade obteve nota 53,68, ficando na 76ª posição nacional. Em termos regionais, isso representa que a cidade é a mais competitiva do Ceará e a segunda do Nordeste, atrás apenas de Recife (PE).

No comparativo com o ano passado, o município mostrou uma evolução em diversos segmentos de peso no ranking, que fizeram Sobral sair da 161ª colocação.

Mais uma vez, a cidade do interior cearense fica marcada pela alta discrepância entre os indicadores, o que, na visão dos especialistas, traz um cenário mais fidedigno das realidades da população.

Está incluso nessa situação a queda acentuada de postos formais de trabalho na cidade, um dos pontos de atenção. Por outro lado, o desenvolvimento da cidade na área de inovação foi um dos pontos de melhoria.

Veja também

teaser image
Negócios

Sem lançamentos para classe média, faixa 4 do Minha Casa Minha Vida financia só 253 imóveis no Ceará

teaser image
Ingrid Coelho

M. Dias Branco está entre os grupos empresariais que mais geraram bilionários em 2025

Onde Sobral se destaca positivamente?

Carla Marinho, head de competitividade e relações governamentais do CLP, frisa que o desenvolvimento de Sobral é notório não só estadual ou regionalmente, mas também em todo o Brasil: "Sobral seria a quinta cidade que mais avançou, um avanço de 85 posições, com certeza um dos maiores do ranking". 

Para elaborar a lista dos municípios, as dimensões nas quais o CLP se baseia consideram uma série de pilares e de indicadores. No caso da cidade do interior cearense, houve avanços consideráveis em todas as dimensões analisadas.

Nas duas principais, economia e instituições, que compõem a maior parte da nota, 57,6% conforme a metodologia do CLP, o município foi bem.

Sobretudo nas instituições, Sobral teve o maior avanço do ranking na composição da nota, catapultando a cidade, na análise do Centro, a posições mais altas, assim como havia ocorrido em anos anteriores.

O grande trunfo sobralense é o indicador 'qualidade da educação'. O município é o líder nacional, com nota 88,43, e nota máxima na análise do ranking quando considerado os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em todas as séries do ensino fundamental.

Ao longo dos últimos anos, Sobral tem sido a cidade-modelo do País quando o assunto é educação básica. Além disso, o ranking considera que o município é onde as pessoas têm um dos melhores acessos à saúde do País, ocupando a quinta posição nacional.

Foto que contém sala de aula com estudantes atentos à professora
Legenda: Educação pública é grande trunfo de Sobral para seguir subindo a competitividade
Foto: Divulgação

"Sobral avançou muito em sustentabilidade fiscal, em sociedade e ainda avançou em economia. A gente tem acesso à saúde, acesso à educação. É um avanço muito expressivo aqui relacionado a políticas públicas muito finalísticas para a população. Dentro de economia, a gente também avançou sete posições nessa dimensão que é formada por inovação e dinamismo econômico, inserção econômica", avalia Carla Marinho. 

Geração de empregos é gargalo para Sobral e Fortaleza

O bom posicionamento da cidade da Região Norte não reflete na empregabilidade formal. Esse é um dos indicadores em que o município mais patinou com relação ao ano passado, perdendo 297 posições em 2025, ocupando a 389ª colocação nacional.

Esse reflexo já era aguardado com base na divulgação de dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), que apontam que Sobral foi o município cearense que mais eliminou empregos de carteira assinada

"A maior queda foi no crescimento de empregos formais para a população, na formalidade do mercado de trabalho e na população vulnerável. A queda nos empregos formais vai refletir na formação de empregos, e se foi formal ou não", diz Carla Marinho.

Logo na sequência, no 390º lugar, vem Fortaleza. Segundo a head de competitividade do CLP, "é algo que pode refletir negativamente na questão econômica", considerando sobretudo atração de investimentos.

Sobre essa questão, a reportagem procurou a Prefeitura de Sobral e o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho (SET). 

Conforme a Prefeitura, somente o setor industrial calçadista no município foi responsável pelo fechamento de mais de 1 mil postos de trabalho formais em Sobral em 2025.

Apesar disso, a cidade mantém o maior polo de fabricação de pares do País, responsável por 16% da produção nacional, de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados).

Com a indústria eliminando postos de trabalho formais, resta ao setor de comércio, serviços e construção em Sobral apresentar saldo positivo de empregos, "indicando maior estabilidade e crescimento". 

Desde junho, a Prefeitura considera que há uma recuperação da empregabilidade por carteira assinada.

Medidas de incentivo ao mercado de trabalho

Segundo Vladyson Viana, secretário do Trabalho (SET), o Governo do Ceará tem um conjunto de medidas que atuam em Sobral e na Região Norte do Estado para fortalecer a empregabilidade e a qualificação profissional. 

"Desde a oferta de escolas em tempo integral com formação profissional, a oferta de qualificação profissional realizada pelo governo do Estado, nós temos uma rede de atendimento inclusive a unidade do Cine em Sobral, nós temos política de microcrédito orientado como Ceará Credi", destacou.

Ele também pontuou a importância e o impacto significativo do Fundo de Desenvolvimento Industrial na atração de investimentos privados.

"A exemplo da Grendene, que é uma empresa incentivada, então tem várias medidas que são tomadas para fortalecer a empregabilidade formal e combater a informalidade".

Sobre a queda de postos formais em Sobral, o secretário destacou que qualquer ajuste sazonal impacta fortemente a dinâmica do mercado de trabalho, mas pontuou que o cenário é dinâmico.

"Então, primeiro, nós não podemos analisar essa queda dos postos formais em Sobral de forma estanque ou definitiva. Ela tem que ser caracterizada dentro de um contexto e dentro de um cenário que ele é dinâmico", observou.

Segurança pública não depende apenas de políticas municipais, diz especialista

Na ponta diametralmente oposta a da educação, Sobral fica na última posição no Brasil no pilar da segurança. Um dos grandes gargalos é no indicador 'mortes por causas indeterminadas', que a cidade lidera com nota máxima no País.

Na dimensão econômica, os números são irregulares para a cidade. O CLP considera Sobral uma das cidades analisadas com o melhor capital humano, sendo ainda uma das dez com maior taxa bruta de matrículas no ensino superior, mas figura nas últimas posições dos indicadores 'formalidade no mercado de trabalho' e 'crescimento de empregos formais'.

O professor João Mário de França, do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Ceará e pesquisador do FGV Ibre, define que o Ranking de Competitividade dos Municípios revela potências e fragilidades das cidades.

A população sobralense, na ponderação do especialista, "valoriza a gestão municipal pela qualidade da sua educação, mas fica cada vez mais preocupada com o avanço da insegurança e da violência no seu dia a dia".

Foto que contém viatura e agente da Guarda Municipal de Sobral
Legenda: Sobral tem a pior segurança pública do Brasil em ranking de competitividade dos municípios
Foto: Secretaria de Segurança Cidadã de Sobral/Divulgação

"Segurança é um problema que não pode ser resolvido só por políticas públicas municipais e precisa de uma ação muito bem articulada com o governo estadual para mitigar esse problema", esclarece.

O que compete à gestão municipal, como saúde e educação básica, resulta, na análise de João Mário, em uma cidade que proporciona maior bem-estar para a população. O bom posicionamento da cidade no ranking também é crucial para atrair investimentos e trabalhadores mais qualificados, evoluindo o desenvolvimento do município.

Sobre a questão da segurança, a Prefeitura de Sobral informou em nota que, com efetivo de 331 agentes, a Guarda Civil Municipal de Sobral (GCMS) atua nas áreas de inteligência, radiocomunicação e monitoramento constante da população e do patrimônio público local.

"Presente nas ruas e operando de forma estratégica, a GCMS conta com grupamentos especializados que reforçam sua atuação: Inteligência, Radiocomunicação e Videomonitoramento; Ciclopatrulhamento; Defesa da Mulher; Ronda Escolar; ROMU – Ronda Ostensiva Municipal e GTAM – Grupamento Tático Motorizado", destacou a Prefeitura.

Já a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SPDS) afirmou que "mantém esforços para o combate" aos chamados Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs). Por meio da Polícia Miltar (PMCE), a pasta informou que "tem intensificado as ofensivas, com a finalidade de localizar e capturar alvos com mandados de prisão e apreensão ema aberto".

Nas ações de inteligência capitaneadas pela Polícia Civil (PCCE), a SSPDS reforçou a criação da 1ª Seccional de Interior Norte, para coordenar a operação das delegacias da região. Também foi criada na Área Integrada de Segurança (AIS) 14, na qual Sobral está inserida, uma Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

"A secretaria destaca ainda que Sobral é um dos 10 municípios que integram o Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (Previo), vinculado à Casa Civil do Governo do Ceará. A iniciativa é voltada ao afastamento de crianças e adolescentes da criminalidade, por meio de ações sociais que valorizam a educação e o esporte", complementou a pasta. 

Fuga de investimentos está atrelada a problemas sociais

Com o resultado oposto ao da educação, a segurança pode acabar vitimando indiretamente a geração de empregos, como explica o especialista. A cidade vem eliminando uma série de postos formais de trabalho, acumulando o pior resultado cearense em 2025.

"O aumento da insegurança eleva os custos das empresas e famílias em proteção e desvia recursos que poderiam ser usados em atividades produtivas, gerando mais empregos, sem falar que o aumento da violência gera outros custos para a sociedade como uma maior dificuldade de aprendizagem e concentração nas crianças e jovens, bem como afeta o potencial de desenvolvimento econômico limitando atração de empresas e talentos", observa.

Carla Marinho corrobora a fala de João Mário de França, e explica que o ranking tem uma visão "sistêmica" dos municípios, e que a competitividade é um fator decisivo para a decisão de investimento nesses locais, e é por isso que é necessária uma análise em conjunto de fatores considerados separados, como educação, segurança e economia.

Uma cidade competitiva não é só aquela que está atraindo investimento, mas principalmente qualidade de vida para a população. Na dimensão de sociedade, Sobral faz isso muito bem, principalmente na saúde, educação e setor público. A análise para se pensar nesse desenvolvimento é muito além da questão econômica, mas também como atração para a própria população que cada vez quer buscar em cidades mais seguras e qualidade de vida.
Carla Marinho
Head de Competitividade e Relações Governamentais do CLP

"Quando a gente olha para o Ceará, os municípios estão em posições difíceis. Segurança é de fato um pilar muito importante para se medir a competitividade. Uma cidade segura é o que vai oferecer atração de investimentos e qualidade de vida. Tem que fazer com que a mão de obra qualificada esteja bem empregada e com alta qualidade de vida sem ser afetada pela insegurança", completa a especialista.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
imagem aérea de fábrica de calçados da grendene no Ceará
Negócios

Por que Sobral ultrapassou Fortaleza e se tornou a cidade mais competitiva do Ceará?

Município da Região Norte escala 85 posições e entra no top-100 do Brasil

Luciano Rodrigues
Há 59 minutos
Pessoa escrevendo com caneta durante processo seletivo como o que está com vagas abertas em Paramoti, no Ceará
Papo Carreira

Inscrições para concurso em Paramoti, no CE, se encerram na segunda (8); confira vagas e salários

Segundo edital, há vagas para diversos níveis e remunerações podem chegar a R$ 10 mil

Mylena Gadelha
06 de Setembro de 2025
foto de plantação de algodão
Negócios

Elmano sanciona lei que cria programa para produção de algodão no Ceará

Objetivo é desenvolver ainda mais a cadeia do produto no Estado

Redação
06 de Setembro de 2025
Pessoa preenchendo uma cartela de aposta na loteria, relacionada à prevenção e combate à dependência química, com destaque para o tema 'loteria da prevenção à dependência'.
Negócios

Veja resultado da Lotofácil da Independência deste sábado (6); prêmio é de R$ 220 milhões

Para vencer, o apostador deverá acertar entre 11 e 15 números dos 25 disponíveis

Redação
06 de Setembro de 2025
Foto que contém a sede da Escola de Saúde Pública do Ceará
Papo Carreira

Sesa abre inscrições para 28 vagas de residência médica em hospitais do Ceará

São vagas remanescentes do processo seletivo do ano passado

Redação
06 de Setembro de 2025
Tela de celular com aplicativo das loterias
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta sábado (06/09)

Os valores dos prêmios variam, mas o maior é o que pode ser pago pela Lotofácil, que sorteia R$ 220 milhões

Redação
06 de Setembro de 2025
Imagem de tapume de obra com identificação do consórcio Píer Beira-Mar
Negócios

Obras do Píer Ideal devem começar em setembro; equipamento aguarda aval da Prefeitura de Fortaleza

Concessão assinada em 2023 tinha primeira previsão de entrega ainda em 2024, mas ainda não saiu do papel

Paloma Vargas
06 de Setembro de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6819, desta sexta-feira (05/09); prêmio é de R$ 2,3 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
05 de Setembro de 2025
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2819 – Sorteio de sexta-feira, 05/09; Prêmio de R$ 500 mil

Apostas para a Lotomania 2819 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
05 de Setembro de 2025
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2856 de hoje, sexta-feira, 05/09; prêmio é de R$ 7,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2856 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 7,0 milhões.

A. Seraphim
05 de Setembro de 2025
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 742 - Sorteio de sexta-feira, 05/09; Prêmio de R$ 650 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 742 em 05/09 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
05 de Setembro de 2025
Entre as determinações, o BC limitou em R$ 15 mil o valor máximo de TEDs e Pix após ataques de crime organizado
Negócios

BC cria teto de R$ 15 mil para Pix após ataques do crime organizado; veja outras mudanças

A autoridade monetária informou que nenhuma instituição de pagamento poderá começar a operar sem prévia autorização

Redação
05 de Setembro de 2025
foto de alunos em aula no curso de tecnologia do Inec
Papo Carreira

Inec abre vagas para cursos gratuitos de robótica básica e jogos digitais; saiba como se inscrever

Oportunidade é destinada ao público jovem em Maracanaú

Redação
05 de Setembro de 2025
Volantes do sorteio da Lotofácil da Independência
Negócios

Saiba até quando é possível apostar na Lotofácil da Independência; prêmio será de R$ 220 milhões

Sorteio especial será realizado no sábado (6)

Redação
05 de Setembro de 2025
Produção de milho
Negócios

Lula anuncia MP para renegociações de dividas rurais com recurso de R$ 12 bilhões

Os limites de crédito variam de acordo com o tamanho da produção do agricultor

Redação
05 de Setembro de 2025
Foto que contém um saco de castanhas de caju
Negócios

Exportações do agro cearense para os EUA caem em agosto; vendas de castanha despencam 95%

Tarifaço sobre as exportações cearenses começam a dar primeiros sinais de impacto, sobretudo no agronegócio

Redação
05 de Setembro de 2025
Mão segura celular aberto em plataforma de apostas online
Negócios

Governo Lula quer impedir apostas em bets com dinheiro do Bolsa Família e do BPC

A medida atende a uma exigência do Supremo Tribunal Federal (STF)

Redação
05 de Setembro de 2025
Provas do Enem
Papo Carreira

IFCE abre inscrição de curso gratuito para o Enem 2025; veja como participar

Aulas on-line começam na próxima segunda-feira (8) e terão duração de dez semanas

Redação
05 de Setembro de 2025
Mão de pessoa segurando caneta de ponta fina marcando a resposta correta em uma folha de gabarito de prova, focado na questão 27, em uma atividade de avaliação.
Papo Carreira

Concursos públicos no Brasil: veja editais com inscrições abertas nesta semana (1º/9 a 5/9)

Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade

Redação
05 de Setembro de 2025
Volante da Mega-Sena
Negócios

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 40 milhões no sábado (6); quatro apostas do Ceará acertam a Quina

Ninguém acertou os 6 números do concurso 2.910

Redação
05 de Setembro de 2025
Imagem de compra efetuada em vale-refeição em restaurantes
Negócios

Como as mudanças de regras do vale-alimentação e refeição vão impactar os trabalhadores?

Governo Federal discute alterar algumas regras de compras nos benefícios concedidos a trabalhadores por empresas

Mariana Lemos
05 de Setembro de 2025
Moça Flor Jeans celebra 20 anos consolidada no mercado nacional
Negócios

Moça Flor Jeans celebra 20 anos consolidada no mercado nacional

A marca feminina aposta em tecnologia, matéria-prima de qualidade e design acessível para seguir crescendo

Agência de Conteúdo DN
05 de Setembro de 2025
Imagem de bilhetes da loteria Dupla Sena da Caixa Econômica Federal ilustrando loterias do dia com sorteio em 5 setembro de 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta sexta-feira (5/9)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 7 milhões o mais alto deles

Carol Melo
05 de Setembro de 2025
Imagem de produção de medicamentos em planta da Fiocruz
Negócios

Produção da Fiocruz em Eusébio deve reduzir custo de medicamentos usados no tratamento contra o câncer

Com produção própria, medicamentos biológicos serão incorporados ao SUS com menor preço

Mariana Lemos
05 de Setembro de 2025
Veja as loterias acumuladas desta quinta (0409) e os prêmios dos próximos sorteios
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta quinta (04/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Quina, Timemania, Dia de Sorte e Mega-Sena acumularam

Redação
04 de Setembro de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2290 de hoje, 04/09; prêmio é de R$ 21,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
04 de Setembro de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1111 de hoje, 04/09; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
04 de Setembro de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6818, desta quinta-feira (04/09); prêmio é de R$ 1,4 milhão

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
04 de Setembro de 2025
mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2910 desta quinta-feira (04/09); prêmio é de R$ 33,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
04 de Setembro de 2025
Presidente Lula olhando diretamente para a foto e acenando com o polegar.
Negócios

Lula lança novo vale-gás que deve beneficiar mais de 15 milhões de famílias de baixa renda

O programa 'Gás do Povo' será ofertado através de vouchers e com retirada nas revendedoras de GLP

Redação
04 de Setembro de 2025