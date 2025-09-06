Por que Sobral ultrapassou Fortaleza e se tornou a cidade mais competitiva do Ceará?

Na Região Norte do Ceará, Sobral se destaca no Ranking de Competitividade dos Municípios, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Em 2025, a cidade obteve nota 53,68, ficando na 76ª posição nacional. Em termos regionais, isso representa que a cidade é a mais competitiva do Ceará e a segunda do Nordeste, atrás apenas de Recife (PE).

No comparativo com o ano passado, o município mostrou uma evolução em diversos segmentos de peso no ranking, que fizeram Sobral sair da 161ª colocação.

Mais uma vez, a cidade do interior cearense fica marcada pela alta discrepância entre os indicadores, o que, na visão dos especialistas, traz um cenário mais fidedigno das realidades da população.

Está incluso nessa situação a queda acentuada de postos formais de trabalho na cidade, um dos pontos de atenção. Por outro lado, o desenvolvimento da cidade na área de inovação foi um dos pontos de melhoria.

Onde Sobral se destaca positivamente?

Carla Marinho, head de competitividade e relações governamentais do CLP, frisa que o desenvolvimento de Sobral é notório não só estadual ou regionalmente, mas também em todo o Brasil: "Sobral seria a quinta cidade que mais avançou, um avanço de 85 posições, com certeza um dos maiores do ranking".

Para elaborar a lista dos municípios, as dimensões nas quais o CLP se baseia consideram uma série de pilares e de indicadores. No caso da cidade do interior cearense, houve avanços consideráveis em todas as dimensões analisadas.

Nas duas principais, economia e instituições, que compõem a maior parte da nota, 57,6% conforme a metodologia do CLP, o município foi bem.

Sobretudo nas instituições, Sobral teve o maior avanço do ranking na composição da nota, catapultando a cidade, na análise do Centro, a posições mais altas, assim como havia ocorrido em anos anteriores.

O grande trunfo sobralense é o indicador 'qualidade da educação'. O município é o líder nacional, com nota 88,43, e nota máxima na análise do ranking quando considerado os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em todas as séries do ensino fundamental.

Ao longo dos últimos anos, Sobral tem sido a cidade-modelo do País quando o assunto é educação básica. Além disso, o ranking considera que o município é onde as pessoas têm um dos melhores acessos à saúde do País, ocupando a quinta posição nacional.

Legenda: Educação pública é grande trunfo de Sobral para seguir subindo a competitividade Foto: Divulgação

"Sobral avançou muito em sustentabilidade fiscal, em sociedade e ainda avançou em economia. A gente tem acesso à saúde, acesso à educação. É um avanço muito expressivo aqui relacionado a políticas públicas muito finalísticas para a população. Dentro de economia, a gente também avançou sete posições nessa dimensão que é formada por inovação e dinamismo econômico, inserção econômica", avalia Carla Marinho.

Geração de empregos é gargalo para Sobral e Fortaleza

O bom posicionamento da cidade da Região Norte não reflete na empregabilidade formal. Esse é um dos indicadores em que o município mais patinou com relação ao ano passado, perdendo 297 posições em 2025, ocupando a 389ª colocação nacional.

Esse reflexo já era aguardado com base na divulgação de dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), que apontam que Sobral foi o município cearense que mais eliminou empregos de carteira assinada.

"A maior queda foi no crescimento de empregos formais para a população, na formalidade do mercado de trabalho e na população vulnerável. A queda nos empregos formais vai refletir na formação de empregos, e se foi formal ou não", diz Carla Marinho.

Logo na sequência, no 390º lugar, vem Fortaleza. Segundo a head de competitividade do CLP, "é algo que pode refletir negativamente na questão econômica", considerando sobretudo atração de investimentos.

Sobre essa questão, a reportagem procurou a Prefeitura de Sobral e o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho (SET).

Conforme a Prefeitura, somente o setor industrial calçadista no município foi responsável pelo fechamento de mais de 1 mil postos de trabalho formais em Sobral em 2025.

Apesar disso, a cidade mantém o maior polo de fabricação de pares do País, responsável por 16% da produção nacional, de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados).

Com a indústria eliminando postos de trabalho formais, resta ao setor de comércio, serviços e construção em Sobral apresentar saldo positivo de empregos, "indicando maior estabilidade e crescimento".

Desde junho, a Prefeitura considera que há uma recuperação da empregabilidade por carteira assinada.

Medidas de incentivo ao mercado de trabalho

Segundo Vladyson Viana, secretário do Trabalho (SET), o Governo do Ceará tem um conjunto de medidas que atuam em Sobral e na Região Norte do Estado para fortalecer a empregabilidade e a qualificação profissional.

"Desde a oferta de escolas em tempo integral com formação profissional, a oferta de qualificação profissional realizada pelo governo do Estado, nós temos uma rede de atendimento inclusive a unidade do Cine em Sobral, nós temos política de microcrédito orientado como Ceará Credi", destacou.

Ele também pontuou a importância e o impacto significativo do Fundo de Desenvolvimento Industrial na atração de investimentos privados.

"A exemplo da Grendene, que é uma empresa incentivada, então tem várias medidas que são tomadas para fortalecer a empregabilidade formal e combater a informalidade".

Sobre a queda de postos formais em Sobral, o secretário destacou que qualquer ajuste sazonal impacta fortemente a dinâmica do mercado de trabalho, mas pontuou que o cenário é dinâmico.

"Então, primeiro, nós não podemos analisar essa queda dos postos formais em Sobral de forma estanque ou definitiva. Ela tem que ser caracterizada dentro de um contexto e dentro de um cenário que ele é dinâmico", observou.

Segurança pública não depende apenas de políticas municipais, diz especialista

Na ponta diametralmente oposta a da educação, Sobral fica na última posição no Brasil no pilar da segurança. Um dos grandes gargalos é no indicador 'mortes por causas indeterminadas', que a cidade lidera com nota máxima no País.

Na dimensão econômica, os números são irregulares para a cidade. O CLP considera Sobral uma das cidades analisadas com o melhor capital humano, sendo ainda uma das dez com maior taxa bruta de matrículas no ensino superior, mas figura nas últimas posições dos indicadores 'formalidade no mercado de trabalho' e 'crescimento de empregos formais'.

O professor João Mário de França, do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Ceará e pesquisador do FGV Ibre, define que o Ranking de Competitividade dos Municípios revela potências e fragilidades das cidades.

A população sobralense, na ponderação do especialista, "valoriza a gestão municipal pela qualidade da sua educação, mas fica cada vez mais preocupada com o avanço da insegurança e da violência no seu dia a dia".

Legenda: Sobral tem a pior segurança pública do Brasil em ranking de competitividade dos municípios Foto: Secretaria de Segurança Cidadã de Sobral/Divulgação

"Segurança é um problema que não pode ser resolvido só por políticas públicas municipais e precisa de uma ação muito bem articulada com o governo estadual para mitigar esse problema", esclarece.

O que compete à gestão municipal, como saúde e educação básica, resulta, na análise de João Mário, em uma cidade que proporciona maior bem-estar para a população. O bom posicionamento da cidade no ranking também é crucial para atrair investimentos e trabalhadores mais qualificados, evoluindo o desenvolvimento do município.

Sobre a questão da segurança, a Prefeitura de Sobral informou em nota que, com efetivo de 331 agentes, a Guarda Civil Municipal de Sobral (GCMS) atua nas áreas de inteligência, radiocomunicação e monitoramento constante da população e do patrimônio público local.

"Presente nas ruas e operando de forma estratégica, a GCMS conta com grupamentos especializados que reforçam sua atuação: Inteligência, Radiocomunicação e Videomonitoramento; Ciclopatrulhamento; Defesa da Mulher; Ronda Escolar; ROMU – Ronda Ostensiva Municipal e GTAM – Grupamento Tático Motorizado", destacou a Prefeitura.

Já a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SPDS) afirmou que "mantém esforços para o combate" aos chamados Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs). Por meio da Polícia Miltar (PMCE), a pasta informou que "tem intensificado as ofensivas, com a finalidade de localizar e capturar alvos com mandados de prisão e apreensão ema aberto".

Nas ações de inteligência capitaneadas pela Polícia Civil (PCCE), a SSPDS reforçou a criação da 1ª Seccional de Interior Norte, para coordenar a operação das delegacias da região. Também foi criada na Área Integrada de Segurança (AIS) 14, na qual Sobral está inserida, uma Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

"A secretaria destaca ainda que Sobral é um dos 10 municípios que integram o Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (Previo), vinculado à Casa Civil do Governo do Ceará. A iniciativa é voltada ao afastamento de crianças e adolescentes da criminalidade, por meio de ações sociais que valorizam a educação e o esporte", complementou a pasta.

Fuga de investimentos está atrelada a problemas sociais

Com o resultado oposto ao da educação, a segurança pode acabar vitimando indiretamente a geração de empregos, como explica o especialista. A cidade vem eliminando uma série de postos formais de trabalho, acumulando o pior resultado cearense em 2025.

"O aumento da insegurança eleva os custos das empresas e famílias em proteção e desvia recursos que poderiam ser usados em atividades produtivas, gerando mais empregos, sem falar que o aumento da violência gera outros custos para a sociedade como uma maior dificuldade de aprendizagem e concentração nas crianças e jovens, bem como afeta o potencial de desenvolvimento econômico limitando atração de empresas e talentos", observa.

Carla Marinho corrobora a fala de João Mário de França, e explica que o ranking tem uma visão "sistêmica" dos municípios, e que a competitividade é um fator decisivo para a decisão de investimento nesses locais, e é por isso que é necessária uma análise em conjunto de fatores considerados separados, como educação, segurança e economia.

Uma cidade competitiva não é só aquela que está atraindo investimento, mas principalmente qualidade de vida para a população. Na dimensão de sociedade, Sobral faz isso muito bem, principalmente na saúde, educação e setor público. A análise para se pensar nesse desenvolvimento é muito além da questão econômica, mas também como atração para a própria população que cada vez quer buscar em cidades mais seguras e qualidade de vida. Carla Marinho Head de Competitividade e Relações Governamentais do CLP

"Quando a gente olha para o Ceará, os municípios estão em posições difíceis. Segurança é de fato um pilar muito importante para se medir a competitividade. Uma cidade segura é o que vai oferecer atração de investimentos e qualidade de vida. Tem que fazer com que a mão de obra qualificada esteja bem empregada e com alta qualidade de vida sem ser afetada pela insegurança", completa a especialista.