A cidade cearense que mais eliminou empregos de carteira assinada em 2025

Apesar do bom resultado na geração de empregos do Ceará no 1º semestre deste ano, com 25,8 mil postos formais criados, um dos mais importantes polos econômicos do Estado anda na contramão. Entre os 184 municípios, a cidade de Sobral foi a que mais perdeu vagas de carteira assinada nos 6 primeiros meses do ano.

Dados da Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) mostram que o mercado de trabalho sobralense eliminou 504 empregos de carteira assinada de janeiro a junho. No período, o número de desligamentos superou os 8,3 mil, acima das contratações registradas: 7,8 mil.

Os números põem Sobral com folgas na liderança do indigesto ranking de demissões. Na segunda posição, aparece o município de Cruz, com 341 e em seguida, Russas, com 335.

Cidades que mais perderam empregos no CE

1. Sobral: 504

2. Cruz: 341

3. Russas: 335

4. Camocim: 273

5. Santa Quitéria: 270

6. Icapuí: 255

7. Brejo Santo: 235

8. Limoeiro do Norte: 212

9. Fortim: 180

10. Itapipoca: 138

O resultado assinalado na primeira metade do ano contrasta com o obtido no ano passado, quando Sobral ficou na terceira posição entre as campeãs da geração de empregos no Estado, com um saldo positivo de 3,1 mil vagas, abaixo apenas de Fortaleza (28,2 mil) e Juazeiro do Norte (3,6 mil).