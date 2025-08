As 10 cidades do CE que mais geraram empregos em junho

Fortaleza foi a capital do Norte e Nordeste que mais gerou empregos com carteira assinada em junho, segundo dados do Caged. Foram gerados na Capital 3,5 mil postos formais, dos 7,3 mil registrados em todo o Ceará.

Outras cidades do Estado também se destacaram no ranking da carteira assinada (veja o top 10 abaixo). Abaixo da Capital, Juazeiro ocupa a segunda colocação, com 482 novos empregos.

A terceira posição é ocupada por Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, que registrou saldo positivo de 350 vagas no mês, seguida por Horizonte, com 269.

Na quinta colocação, figura São Gonçalo do Amarante, um dos principais polos de desenvolvimento econômico do Ceará, com o impulso das empresas que atuam no Complexo do Pecém.

Destaque também para Maracanaú, Eusébio e Itaitinga, todas na Região Metropolitana. Esses três municípios aparecem recorrentemente nas listas de campeões da geração de emprego, sendo importantes polos de criação de vagas de trabalho formais no Ceará.

Top 10 da geração de empregos - Junho/25