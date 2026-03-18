Agência cearense Atratis Digital está na final do prêmio Limitless RD Station

A agência cearense Atratis Digital está entre as finalistas do prêmio Limitless RD Station, que celebra iniciativas brasileiras que tiveram resultados relevantes para os clientes por meio de estratégias de marketing e vendas. A cerimônia está marcada para o próximo dia 24 de março.

A iniciativa foi realizada para o Instituto Atlântico e combinou uma série de ações: campanhas de mídia paga no Google e na Meta com automações, landing pages, lead scoring e fluxos de nutrição no RD Station Marketing.

Como resultado, o Instituto Atlântico observou um crescimento de 3.000% de oportunidades qualificadas, com a base de leads registrando um aumento de 5.000%. Outro destaque foi o fechamento de um novo contrato de pesquisa e desenvolvimento com valor superior a R$ 6,4 milhões.

Segundo Felipe Martins, diretor da Atratis Digital, a indicação tem um “peso importante” para o mercado cearense de tecnologia e inovação, por provar que soluções inovadoras com sofisticação estão presentes no Nordeste.

“Ainda existe uma assimetria de investimento e visibilidade em relação aos mercados do Sul e Sudeste, especialmente quando falamos de mídia, performance e estruturação de jornadas digitais mais complexas. Por isso, esse reconhecimento ajuda a afirmar a força do ecossistema local e a dar mais visibilidade ao que vem sendo construído aqui.”

Ceará como espaço de inovação

Na avaliação do gestor, tanto o Ceará quanto o Brasil passam por um processo de amadurecimento do ecossistema de inovação. Para Felipe, com o avanço da inteligência artificial, em conjunto com a aceleração tecnológica e a mudança do comportamento dos consumidores, os negócios estão sendo pressionados a encontrar mais eficiência.

“Nesse contexto, cresce também a percepção de que inovação não se resume à tecnologia, mas envolve cultura, gestão, modelo de negócio e capacidade de transformar conhecimento em resultado.”

Além do nosso ecossistema, Felipe comenta que o marketing orientado a dados está se tornando mais refinado, com maior foco em qualidade analítica.

“Dados de qualidade alimentam modelos de otimização e aprendizado de máquina nas plataformas de mídia, como Google e Meta, tornando as campanhas mais eficientes e escaláveis. Ao mesmo tempo, quando bem estruturados, eles também permitem qualificar melhor as oportunidades comerciais, integrar marketing e vendas e tornar as automações mais precisas ao longo da jornada”, pontua o diretor.