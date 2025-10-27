Diário do Nordeste
Ingrid Coelho Se pode afetar o seu bolso, provavelmente você encontrará aqui. Informações sobre o cenário econômico cearense
Imagem mostra recipiente com blocos sólidos na cor amarelo escuro. Esses blocos são a cera de carnaúba que é exportada.

Opinião

Exportações do Ceará para EUA caem em 19 cidades após tarifaço e prejuízo passa de US$ 11 milhões

Itapipoca e Acaraú foram as cidades mais impactadas pelo tarifaço de Trump

Foto frontal Ingrid Coelho
27 de Outubro de 2025
Imagem mostra vista aérea de Fortaleza, com telhados de casas e apartamentos, além de outros estabelecimentos. Também é possível ver ruas, avenidas e um pouco da vegetação.

Opinião

Com orçamento pressionado, cearenses enfrentam maior inadimplência em aluguéis dos últimos 10 meses

De acordo com o IBGE, Ceará tem 706 mil residências alugadas

Foto frontal Ingrid Coelho
16 de Outubro de 2025
Imagem mostra um letreiro colorido com a palavra

Opinião

Renda na cidade mais rica do Ceará é quase cinco vezes maior que na mais pobre

Dados constam no Censo Demográfico

Foto frontal Ingrid Coelho
15 de Outubro de 2025
Imagem da fachada do prédio histórico da Secretaria da Fazenda Do Ceará, pintada de rosa e amarelo.

Opinião

Refis estadual com desconto de até 100% em multas e juros começa hoje (15)

Para aderir ao Refis, os débitos precisam ter sido gerados até 31 de dezembro de 2024

Foto frontal Ingrid Coelho
15 de Outubro de 2025
Imagem mostra pessoas correndo em calçadão localizado na Avenida Beira Mar durante o dia.

Opinião

Fortaleza aposta no turismo 'wellness' para atrair mais visitantes em 2026; entenda

Número de visitantes internacionais cresceu 30% nos primeiros oito meses de 2025

Foto frontal Ingrid Coelho
12 de Outubro de 2025
Imagem mostra a tela de um celular com o aplicativo do FGTS aberto. Na tela, está escrito

Opinião

Empresas do Ceará devem R$ 273,3 milhões em FGTS a 276,7 mil trabalhadores; veja como consultar

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 46,7 mil empresas estão deixando de fazer o depósito do fundo

Foto frontal Ingrid Coelho
10 de Outubro de 2025
Imagem mostra construção abandonada, provavelmente corroída pela maresia, e escombros na Praia do Futuro, próximo de faixa de areia. À esquerda, é possível ver um pedaço do mar.

Opinião

Obras da Dessal devem começar em outubro; Cagece recebe cessão de uso do terreno

De acordo com a Cagece, a cessão do terreno é um dos últimos trâmites legais antes do início das obras

Foto frontal Ingrid Coelho
24 de Setembro de 2025
Imagem em plano aberto mostra esteiras de cargas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Também aparece um caminhão à direita e um ao centro da imagem, além de alguns ônibus à esquerda.

Opinião

Por que estas três cidades apresentam a maior eficiência na gestão fiscal no Ceará?

Apenas uma cidade registrou nota máxima entre 181 cidades cearenses analisadas

Foto frontal Ingrid Coelho
24 de Setembro de 2025
Imagem mostra como deve ficar a usina de dessalinização (Dessal) quando estiver pronta

Opinião

Após anos de atraso, Cagece obtém licença de instalação e Dessal caminha para sair do papel

Início das obras ainda aguarda alvará de construção

Foto frontal Ingrid Coelho
22 de Setembro de 2025
Imagem mostra vista aérea da Avenida Dom Luís

Opinião

Obras de R$ 1 milhão na Av. Dom Luís começam segunda (22); empresários reclamam de 'aviso tardio'

Cronograma prevê conclusão até novembro deste ano

Foto frontal Ingrid Coelho
17 de Setembro de 2025
Imagem mostra mulher usando um smartphone sentada no banco de uma praça

Opinião

Quais cidades têm menor acesso à telefonia móvel no Ceará? Veja ranking

Dados da Anatel consideram o número de acessos em operação a cada 100 habitantes

Foto frontal Ingrid Coelho
14 de Setembro de 2025
Imagem mostra cocos enfileirados em uma espécie de prateleira, no que parece ser a área externa de uma fábrica

Opinião

Preço do litro do coco cai mais de R$ 1 com tarifaço e questões climáticas

Litro do produto, antes repassado pelos produtores por R$ 1,80, agora chega a ser encontrado por R$ 0,60

Foto frontal Ingrid Coelho
10 de Setembro de 2025
Imagem mostra caminhão trafegando pela BR-116, na altura da cidade de Chorozinho

Opinião

Seis rodovias que cortam o Ceará são estratégicas para logística da Transnordestina; veja quais

Sem melhorias nas condições de rodovias, empresas podem buscar outras estados para se instalarem

Foto frontal Ingrid Coelho
08 de Setembro de 2025
Imagem mostra vista aérea da cidade de Eusébio. Na foto, é possível ver uma lagoa e telhados de casas e empresas, além do céu azul com nuvens

Opinião

Apenas 1 cidade cearense está entre as 100 mais conectadas do Brasil; veja qual

Índice da Anatel considera densidade de telefonia móvel, infraestrutura de fibra ótica e acessos de banda larga fixa, entre outros quesitos

Foto frontal Ingrid Coelho
07 de Setembro de 2025
Imagem mostra Maria Consuelo Leão Dias Branco com os filhos Francisco Ivens de Sá Dias Branco Junior, Maria das Graças Dias Branco da Escóssia, Maria Regina Saraiva Leão Branco Ximenes e Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco

Opinião

M. Dias Branco está entre os grupos empresariais que mais geraram bilionários em 2025

Maria Consuelo Leão Dias Branco acumula patrimônio de R$ 2,9 bilhões e é a quinta pessoa mais rica do Ceará

Foto frontal Ingrid Coelho
03 de Setembro de 2025
Imagem mostra CE-155 com um acesso improvisado de terra e vegetação ao redor

Opinião

Baixa qualidade das estradas e internet lenta põem a infraestrutura do Ceará na 17ª posição no Brasil

Índice foi publicado pela Fiec em parceria com a CNI

Foto frontal Ingrid Coelho
28 de Agosto de 2025
imagem mostra descarregamento de contêiner no porto de fortaleza

Opinião

Pacote de medidas do Governo do Estado deve beneficiar 300 empresas cearenses que exportam aos EUA

Decreto foi detalhado na manhã desta quinta-feira (21) pelo governador Elmano de Freitas, no Palácio da Abolição

Foto frontal Ingrid Coelho
21 de Agosto de 2025
Imagem mostra montagem com cidades da Grande Fortaleza, Cariri e Sertão Central

Opinião

Investimentos no Sertão Central crescem 740% em cinco anos; veja regiões do Ceará com mais aportes

Recursos foram aplicados nas áreas da saúde, educação e segurança

Foto frontal Ingrid Coelho
21 de Agosto de 2025
Consumidor escolhendo café no supermercado

Opinião

Preço do café cai em Fortaleza devido ao tarifaço de Trump e à safra, diz Dieese

Essa é a primeira queda de custo do produto em 16 meses

Foto frontal Ingrid Coelho
21 de Agosto de 2025
Imagem mostra fachada do campus Fortaleza da Unifametro

Opinião

Grupo dono da Estácio manterá nome Unifametro e pagará adicional de R$ 1,2 mi por aluno de Medicina

A instituição foi comprada pela Yduqs

Foto frontal Ingrid Coelho
20 de Agosto de 2025
