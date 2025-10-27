Itapipoca e Acaraú foram as cidades mais impactadas pelo tarifaço de Trump
De acordo com o IBGE, Ceará tem 706 mil residências alugadas
Dados constam no Censo Demográfico
Para aderir ao Refis, os débitos precisam ter sido gerados até 31 de dezembro de 2024
Número de visitantes internacionais cresceu 30% nos primeiros oito meses de 2025
De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 46,7 mil empresas estão deixando de fazer o depósito do fundo
De acordo com a Cagece, a cessão do terreno é um dos últimos trâmites legais antes do início das obras
Apenas uma cidade registrou nota máxima entre 181 cidades cearenses analisadas
Início das obras ainda aguarda alvará de construção
Cronograma prevê conclusão até novembro deste ano
Dados da Anatel consideram o número de acessos em operação a cada 100 habitantes
Litro do produto, antes repassado pelos produtores por R$ 1,80, agora chega a ser encontrado por R$ 0,60
Sem melhorias nas condições de rodovias, empresas podem buscar outras estados para se instalarem
Índice da Anatel considera densidade de telefonia móvel, infraestrutura de fibra ótica e acessos de banda larga fixa, entre outros quesitos
Maria Consuelo Leão Dias Branco acumula patrimônio de R$ 2,9 bilhões e é a quinta pessoa mais rica do Ceará
Índice foi publicado pela Fiec em parceria com a CNI
Decreto foi detalhado na manhã desta quinta-feira (21) pelo governador Elmano de Freitas, no Palácio da Abolição
Recursos foram aplicados nas áreas da saúde, educação e segurança
Essa é a primeira queda de custo do produto em 16 meses
A instituição foi comprada pela Yduqs