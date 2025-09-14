Quais cidades têm menor acesso à telefonia móvel no Ceará? Veja ranking

Em tempos em que o celular se tornou quase uma extensão do próprio corpo, é curioso e até incomum encontrar pessoas que não o utilizam ou que fazem uso limitado do aparelho. Em cidades cearenses como Pires Ferreira, Bela Cruz e Miraíma, entretanto, essa situação pode não ser tão incomum.

Veja também Ingrid Coelho M. Dias Branco está entre os grupos empresariais que mais geraram bilionários em 2025 Ingrid Coelho Baixa qualidade das estradas e internet lenta põem a infraestrutura do Ceará na 17ª posição no Brasil

De acordo com levantamento da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a importância da telefonia móvel nas cidades cearenses é medida pela densidade de acessos, ou seja, pelo número de conexões móveis em operação a cada 100 habitantes.

De acordo esses dados, essas três cidades têm a menor densidade de acessos de telefonia móvel. Em julho de 2025, Pires Ferreira registrou 22 acessos de telefonia móvel para cada 100 habitantes.

Em Bela Cruz, foram 34 acessos por 100 habitantes. Já na cidade de Miraíma, o número é de 40 acessos.

Veja os municípios com menor densidade de acesso de telefonia móvel (100 habitantes)

Pires Ferreira: 22 Bela Cruz: 34 Miraíma: 40 Ipueiras: 41 Morrinhos: 43 Milhã: 44 Alcântaras: 46 Iporanga: 46 Salitre: 48 Poranga: 48

Fonte: Anatel

Em Pires Ferreira a predominância é de acessos de internet móvel é via tecnologia 4G, havendo também acesos 3G e 2G. Apenas um acesso 5G foi registrado no mês.

Cidades com maior densidade de acessos

Enquanto isso, cidades como Guaramiranga, Jijoca de Jericoacoara e Eusébio estão no outro extremo, com as maiores densidades de acesso à telefonia móvel.

Em Guaramiranga, foram 167 acessos por 100 habitantes, enquanto em Jericoacoara foram 151, e em Eusébio, 150.

Veja ranking (100 habitantes)

Guaramiranga: 167 Jijoca de Jericoacoara: 151 Eusébio: 150 Umirim: 131 Fortaleza: 122 Maracanaú: 120 Aquiraz: 118 Juazeiro do Norte: 118 São Gonçalo do Amarante: 114 Altaneira: 108

No Ceará, os acessos de telefonia móvel somaram 9,4 milhões em julho deste ano, com 8,8 milhões de acessos à internet banda larga móvel.