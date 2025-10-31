Mamíferos foram encontrados em Pacoti e Guaramiranga e se somam às 53 espécies já existentes no Estado
Fernando José da Silva trabalhava na Guarda Municipal de São Gonçalo do Amarante
Fernando José da Silva, 40, contatou a família pela última vez na noite de sábado (17). Não se sabe ainda as circunstâncias da morte
Apesar das negociações, ainda não há definição de quando os pagamentos começarão a ser feitos, conforme deputados ouvidos pelo PontoPoder
O valor foi confirmado pelo superintendente do Ibama no Ceará, Deodato Ramalho
A Justiça estadual suspendeu de imediato as atividades da recém-criada autarquia municipal de Meio Ambiente
A criação da Autarquia gerou polêmicas na região e preocupação de moradores e ativistas com desmatamento
Projeto do deputado Renato Roseno tramitou em regime de urgência e foi aprovado em dois turnos nesta quarta-feira (2)
Opositores ao projeto acusam gestão de abrir brechas que facilitam degradação ambiental na cidade
Último dia de festival tem três shows gratuitos