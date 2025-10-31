Diário do Nordeste
A foto está dividida ao meio. De um lado, um pesquisador usando uma luva branca segura um morcego com pelagem marrom-alaranjada, mostrando o corpo inteiro do animal. A imagem ao lado é um close-up do rosto do morcego, destacando seus olhos, focinho e orelhas pretas.

Ceará

Duas novas espécies de morcegos são descobertas no Ceará

Mamíferos foram encontrados em Pacoti e Guaramiranga e se somam às 53 espécies já existentes no Estado

Clarice Nascimento 23 de Julho de 2025
Vídeo

Segurança

Câmera de segurança registra guarda municipal antes de desaparecer em Guaramiranga

Fernando José da Silva trabalhava na Guarda Municipal de São Gonçalo do Amarante

Redação 22 de Maio de 2025
O guarda municipal Fernando José da Silva é um homem de 40 anos, branco e de bigode e barba rala. A montagem mostra ainda a última vez que o homem foi visto, em Guaramiranga

Segurança

Guarda de São Gonçalo do Amarante que estava desaparecido é encontrado morto em Guaramiranga

Fernando José da Silva, 40, contatou a família pela última vez na noite de sábado (17). Não se sabe ainda as circunstâncias da morte

Luana Severo 22 de Maio de 2025
emendas, ceará, prefeituras, marcha dos vereadores, calendário de pagamentos, stf

PontoPoder

Prefeitos do Ceará articulam, em Brasília, prioridade no pagamento de R$ 1,5 bilhão em emendas

Apesar das negociações, ainda não há definição de quando os pagamentos começarão a ser feitos, conforme deputados ouvidos pelo PontoPoder

Ingrid Campos 29 de Abril de 2025
Imagem mostra rua de Guaramiranga com névoa ao fundo, focando em casas coloridas de uma rua deseta

Ceará

Em seis meses, multas por desmatamento em Guaramiranga atingem R$ 60 milhões

O valor foi confirmado pelo superintendente do Ibama no Ceará, Deodato Ramalho

Bruna Damasceno 26 de Abril de 2025
Imagem aérea da cidade de Guaramiranga para matéria sobre Justiça estadual barrar autarquia ambiental

PontoPoder

Prefeitura de Guaramiranga recorrerá da decisão judicial de barrar autarquia ambiental, diz defesa

A Justiça estadual suspendeu de imediato as atividades da recém-criada autarquia municipal de Meio Ambiente

Redação 17 de Abril de 2025
Foto de Guaramiranga em dia frio

Ceará

MPCE quer fim da Autarquia do Meio Ambiente de Guaramiranga por irregularidades na criação do órgão

A criação da Autarquia gerou polêmicas na região e preocupação de moradores e ativistas com desmatamento

Matheus Facundo 15 de Abril de 2025
PEC pretende dar autonomia aos órgãos ambientais dos municípios, desde que critérios do Coema sejam cumpridos

PontoPoder

Alece aprova PEC que regulamenta atuação de órgãos ambientais nos municípios para licenciamento

Projeto do deputado Renato Roseno tramitou em regime de urgência e foi aprovado em dois turnos nesta quarta-feira (2)

Marcos Moreira 02 de Abril de 2025
Câmara de Guaramiranga

PontoPoder

Sessão na Câmara de Guaramiranga (CE) termina em confusão durante votação para criação de órgão ambiental

Opositores ao projeto acusam gestão de abrir brechas que facilitam degradação ambiental na cidade

Bruno Leite 21 de Março de 2025
Foto de um grupo de palhaços em uma apresentação.

Verso

Festival de Jazz & Blues em Guaramiranga 2025: veja programação de hoje, terça-feira (4)

Último dia de festival tem três shows gratuitos

Redação 04 de Março de 2025
1 2 3