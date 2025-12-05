Ação de ordenamento em Guaramiranga termina em confusão entre Guarda Municipal e ambulantes

Uma ação de ordenamento realizada na cidade de Guaramiranga, na região do Maciço de Baturité, no Ceará, terminou em confusão entre ambulantes e a Guarda Municipal, na noite desta sexta-feira (5).

“Uma opressão grande contra o trabalhador [...] a Prefeitura não avisou nada, ela lançou um edital dizendo que só podia ficar os dois pipoqueiros. Não pensava que ia acontecer isso”, contou ao Diário do Nordeste uma fonte que preferiu não se identificar.

Em imagens registradas por pessoas que acompanharam a ação, é possível ver os agentes do município reconhecendo os produtos dos ambulantes, que resistiram a ação.

Em meio a gritarias e empurrões, foi utilizado spray de pimenta para conter os trabalhadores.

A Prefeitura de Guaramiranga, em nota ao Diário do Nordeste, informou que, durante ação de ordenamento realizada pela Guarda Municipal, um ambulante que atuava de forma irregular em espaço público desacatou e agrediu um agente em serviço.

“A gestão municipal reforça que a atuação da Guarda tem como objetivo garantir a ordem, a segurança e o cumprimento das normas que regem o uso dos espaços públicos”, expressa ainda trecho do comunicado.