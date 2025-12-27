98 cidades do Ceará têm alerta de perigo por baixa umidade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de "perigo potencial" de baixa umidade para 98 cidades do Interior do Ceará neste sábado (27). O fenômeno eleva risco de incêndios e aumentar a incidência de doenças.

Segundo a instituição, a umidade relativa do ar pode atingir índices entre 30% e 20% nas localidades afetas (detalhadas abaixo).

As taxas caem principalmente nas regiões do Cariri, Centro Sul, além dos sertões Central, Crateús e Inhamuns, onde todos os municípios podem registrar a redução da umidade até a noite deste sábado, quando encerra o período do aviso.

Algumas cidades das regiões do Vale do Jaguaribe, Serra da Ibiapaba e os sertões de Canindé e de Sobral também devem registrar o fenômeno.

Somente as localidades litorâneas do Estado e o Maciço de Baturité não estão na lista do Inmet.

Cuidados com a saúde

A baixa umidade relativa do ar pode aumenta os casos de doenças respiratórias, como rinite alérgica e asma, além de problemas na pele, nos olhos e causar sangramento nasal, conforme informações da Biblioteca Virtual em Saúde.

No aviso, o Inmet recomenda que moradores das áreas afetadas mantenham alguns cuidados, detalhados a seguir com mais orientações do Ministério da Saúde:

Beba bastante líquido. Em dias mais secos, o indicado é consumir 45 mililitros de água para cada quilo corporal;

Evite desgaste físico nas horas mais secas (entre 14h e 16h);

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia (14h);

Não pratique exercícios ao ar livre no período de maior exposição ao sol (entre 10h e 16h);

Faça refeições leves com muitas frutas e legumes;

A pele e os lábios também podem sofrer com a baixa umidade. Use hidratantes para ajudar;

Use soro fisiológico para hidratar as vias áreas;

Pingue algumas gotas de soro fisiológico nos olhos e no nariz caso sinta necessidade.

Cidades com aviso de baixa umidade