98 cidades do Ceará têm alerta de perigo por baixa umidade

Veja locais que podem ser afetados e saiba como cuidar da saúde.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
Ceará
Imagem mostra silhueta de uma pessoa com chapéu sob um céu com nuvens e sol ao fundo, transmitindo uma atmosfera de calor e baixa umidade relativa do ar.
Legenda: Somente localidades litorâneas cearenses e o Maciço de Baturité não estão na lista de afetados pelo fenômeno.
Foto: Fabiane de Paula.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de "perigo potencial" de baixa umidade para 98 cidades do Interior do Ceará neste sábado (27). O fenômeno eleva risco de incêndios e aumentar a incidência de doenças

Segundo a instituição, a umidade relativa do ar pode atingir índices entre 30% e 20% nas localidades afetas (detalhadas abaixo).

As taxas caem principalmente nas regiões do Cariri, Centro Sul, além dos sertões Central, Crateús e Inhamuns, onde todos os municípios podem registrar a redução da umidade até a noite deste sábado, quando encerra o período do aviso.

Algumas cidades das regiões do Vale do Jaguaribe, Serra da Ibiapaba e os sertões de Canindé e de Sobral também devem registrar o fenômeno. 

Somente as localidades litorâneas do Estado e o Maciço de Baturité não estão na lista do Inmet. 

Cuidados com a saúde

A baixa umidade relativa do ar pode aumenta os casos de doenças respiratórias, como rinite alérgica e asma, além de problemas na pele, nos olhos e causar sangramento nasal, conforme informações da Biblioteca Virtual em Saúde. 

No aviso, o Inmet recomenda que moradores das áreas afetadas mantenham alguns cuidados, detalhados a seguir com mais orientações do Ministério da Saúde:

  • Beba bastante líquido. Em dias mais secos, o indicado é consumir 45 mililitros de água para cada quilo corporal;
  • Evite desgaste físico nas horas mais secas (entre 14h e 16h);
  • Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia (14h);
  • Não pratique exercícios ao ar livre no período de maior exposição ao sol (entre 10h e 16h);
  • Faça refeições leves com muitas frutas e legumes;
  • A pele e os lábios também podem sofrer com a baixa umidade. Use hidratantes para ajudar;
  • Use soro fisiológico para hidratar as vias áreas;
  • Pingue algumas gotas de soro fisiológico nos olhos e no nariz caso sinta necessidade.

Cidades com aviso de baixa umidade

  1. Abaiara
  2. Acopiara
  3. Aiuaba
  4. Altaneira
  5. Alto Santo
  6. Antonina do Norte
  7. Ararendá
  8. Araripe
  9. Arneiroz
  10. Assaré
  11. Aurora
  12. Baixio
  13. Banabuiú
  14. Barbalha
  15. Barro
  16. Boa Viagem
  17. Brejo Santo
  18. Campos Sales
  19. Canindé
  20. Caririaçu
  21. Cariús
  22. Carnaubal
  23. Catarina
  24. Catunda
  25. Cedro
  26. Choró
  27. Crateús
  28. Crato
  29. Croatá
  30. Deputado Irapuan Pinheiro
  31. Ererê
  32. Farias Brito
  33. Graça
  34. Granjeiro
  35. Guaraciaba do Norte
  36. Hidrolândia
  37. Ibaretama
  38. Ibiapina
  39. Ibicuitinga
  40. Icó
  41. Iguatu
  42. Independência
  43. Ipaporanga
  44. Ipaumirim
  45. Ipu
  46. Ipueiras
  47. Iracema
  48. Itatira
  49. Jaguaretama
  50. Jaguaribara
  51. Jaguaribe
  52. Jardim
  53. Jati
  54. Juazeiro do Norte
  55. Jucás
  56. Lavras da Mangabeira
  57. Madalena
  58. Mauriti
  59. Milagres
  60. Milhã
  61. Missão Velha
  62. Mombaça
  63. Monsenhor Tabosa
  64. Morada Nova
  65. Nova Olinda
  66. Nova Russas
  67. Novo Oriente
  68. Orós
  69. Parambu
  70. Pedra Branca
  71. Penaforte
  72. Pereiro
  73. Piquet Carneiro
  74. Pires Ferreira
  75. Poranga
  76. Porteiras
  77. Potengi
  78. Potiretama
  79. Quiterianópolis
  80. Quixadá
  81. Quixelô
  82. Quixeramobim
  83. Reriutaba
  84. Saboeiro
  85. Salitre
  86. Santana do Cariri
  87. Santa Quitéria
  88. São Benedito
  89. São João do Jaguaribe
  90. Senador Pompeu
  91. Solonópole
  92. Tabuleiro do Norte
  93. Tamboril
  94. Tarrafas
  95. Tauá
  96. Umari
  97. Varjota
  98. Várzea Alegre

98 cidades do Ceará têm alerta de perigo por baixa umidade

Veja locais que podem ser afetados e saiba como cuidar da saúde.
