Cavalo vendido foge e caminha 20 km para retornar ao antigo dono em Maranguape

Batizado de Betano, o animal

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:53)
Ceará

Após quase cinco meses em um novo terreno, depois de ser vendido devido a uma emergência familiar, o cavalo Betano fugiu e caminhou cerca de 20 km até retornar ao antigo tutor, o autônomo João Bergson, em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O reencontro ocorreu no distrito de Tabatinga, no último dia 3 de fevereiro, e surpreendeu a comunidade. 

De acordo com Bergson, o então cuidador o procurou para saber se ele havia visto o cavalo, que havia se soltado e sumido, mas ele relata que logo negou, "pois não tinha como ele andar mais de 20 km".

Para a surpresa de todos, Betano tinha realmente "voltado para casa". 

"Estava lá me esperando no portão, e eu logo me emocionei. No dia seguinte, fui chamá-lo pelo nome para saber se ele ainda me reconhecia e, desde então, voltou minha vontade de viver e ser feliz", relata o autônomo.

Bergson comenta que se viu sem saída quando optou pela venda do animal. "Seria uma venda rápida, pois muita gente conhecia o cavalo e sabia da qualidade. Mas foi um momento muito delicado, chorei muito trancado no quarto, mas sabia que Deus ia me dar um alívio", desabafa. 

O retorno de Betano

Após ser localizado, Betano teve de voltar ao então proprietário, e Bergson resolveu desabafar sobre o reencontro em suas redes sociais. Incentivado pela família e pelos comentários recebidos, ele resolveu iniciar uma "vaquinha" e conseguiu arrecadar o dinheiro para comprar o companheiro de volta.

Ele foi buscar o animal nessa quarta-feira (11). Betano mora em um terreno próximo à casa de Bergson, onde há um pasto e um açude. 

"Já comprei de novo comida para ele e estou ajeitando tudo. Ele não é um cavalo que vive preso. Ele sobe e desce serra, gosta de se molhar no açude. Todo dia, às 4h, ele vem para o portão comer, e, quando ele não está eu assobio, chamo o nome dele, e ele aparece", conta o cuidador. 

