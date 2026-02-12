Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Saiba onde e como imunizar bebês prematuros contra bronquiolite em Fortaleza

Três hospitais da Capital fazem as aplicações. O acesso em postos de saúde requer avaliação médica e prescrição.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Criança internada em hospital. Ela segura uma almofada de joaninha.
Legenda: Crianças com menos de 23 meses de vida precisam confirmar comorbidades para ter acesso ao medicamento.
Foto: Helene Santos/SVM.

Bebês prematuros podem ser imunizados gratuitamente contra a bronquiolite em Fortaleza. O medicamento é ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e destinado a nascidos com até 37 semanas de gestação e menores de 23 meses com comorbidades comprovadas.

Na Capital, segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a aplicação pode ser feita no Hospital Universitário do Ceará (HUC), no Hospital Geral de Fortaleza (HGF) e na Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac).

O acesso às doses em postos de saúde requer avaliação médica e prescrição, especialmente para crianças menores de 23 meses, que devem confirmar a comorbidade.

Com as prescrições, os imunizantes são solicitados pelo município à Rede de Imunobiológicos para Pessoas com Situações Especiais (RIE), responsável pelo envio das doses às unidades de saúde. "Esse fluxo também se aplica a bebês prematuros internados em outros equipamentos da rede materno-infantil de Fortaleza", complementou a pasta.

O Nirsevimabe [nome do imunizante] fortalece a estratégia de cuidado integral às crianças mais vulneráveis. É uma medida fundamental para reduzir internações e complicações causadas pelo vírus sincicial respiratório, sobretudo no período de maior circulação do vírus".
Riane Azevedo
Secretária municipal da Saúde

Quais são as comorbidades contempladas?

Crianças com menos de 23 meses de idade precisam comprovar comorbidades para ter acesso gratuito ao medicamento. Saiba quais estão contempladas:

  • Doença pulmonar crônica da prematuridade (broncodisplasia);
  • Cardiopatia congênita;
  • Anomalias congênitas das vias aéreas;
  • Doença neuromuscular;
  • Fibrose cística;
  • Imunocomprometimento grave (inato ou adquirido);
  • Síndrome de Down.

>> Confira o detalhamento das comorbidades

Como funciona a imunização?

De acordo com a SMS, a Capital trabalha com uma estratégia integrada para prevenir o vírus sincicial, principal causador da bronquiolite. Atualmente, gestantes devem receber a vacina Abrysvo, disponível em todos os postos de saúde da cidade, para garantir a transferência de anticorpos para o bebê por meio da placenta.

Mas, nos casos em que a criança nasce prematura, sem tempo suficiente para essa transferência, ou quando se trata de um bebê de alto risco, a recomendação é de aplicação do Nirsevimabe logo após o nascimento.

