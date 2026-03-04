Bolão de Eusébio fatura prêmio de R$ 158 milhões na Mega-Sena
Entre os premiados na faixa da quina, há apostas registradas em diversas cidades brasileiras, incluindo Fortaleza (CE).
Um bolão registrado em Eusébio (CE), na Região Metropolitana de Fortaleza, acertou sozinho as seis dezenas do concurso 2979 da Mega-Sena, sorteado na terça-feira (3), e levou o prêmio de R$ 158.039.482,14.
A aposta vencedora foi feita na lotérica Sorte Mais Brasil e será dividida entre cinco cotas do bolão, com cerca de R$ 31,6 milhões para cada participante. Os números sorteados foram 18 – 27 – 37 – 43 – 47 – 53.
Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio principal saiu para apenas uma aposta em todo o país, registrada no município cearense.
Outras apostas premiadas
Além do prêmio máximo, o concurso também distribuiu valores para apostadores que acertaram cinco ou quatro dezenas.
- Quina (5 acertos): 128 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 38.728,95;
- Quadra (4 acertos): 7.902 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 1.034,09 para cada
Próximo sorteio
Com o prêmio principal já pago, o próximo concurso da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (5), com estimativa de R$ 45 milhões para quem acertar as seis dezenas.