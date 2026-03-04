Bolão de Eusébio fatura prêmio de R$ 158 milhões na Mega-Sena

Um bolão registrado em Eusébio (CE), na Região Metropolitana de Fortaleza, acertou sozinho as seis dezenas do concurso 2979 da Mega-Sena, sorteado na terça-feira (3), e levou o prêmio de R$ 158.039.482,14.

A aposta vencedora foi feita na lotérica Sorte Mais Brasil e será dividida entre cinco cotas do bolão, com cerca de R$ 31,6 milhões para cada participante. Os números sorteados foram 18 – 27 – 37 – 43 – 47 – 53.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio principal saiu para apenas uma aposta em todo o país, registrada no município cearense.

Outras apostas premiadas

Além do prêmio máximo, o concurso também distribuiu valores para apostadores que acertaram cinco ou quatro dezenas.

Quina (5 acertos): 128 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 38.728,95;

Quadra (4 acertos): 7.902 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 1.034,09 para cada

Entre os premiados na faixa da quina, há apostas registradas em diversas cidades brasileiras, incluindo Fortaleza (CE) e outros municípios do país

Próximo sorteio

Com o prêmio principal já pago, o próximo concurso da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (5), com estimativa de R$ 45 milhões para quem acertar as seis dezenas.