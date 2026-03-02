Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Resultado da segunda chamada do Prouni é divulgado; confira

Lista de contemplados já está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:04)
Papo Carreira
Uma mão segura um smartphone em primeiro plano, exibindo a página do Prouni no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, com o site correspondente visível ao fundo em um monitor de computador. Imagem usada em matéria sobre a segunda chamada do programa.
Legenda: Resultado da 2ª chamada do Prouni já está disponível.
Foto: Rafa Neddermeyer / Agência Brasil.

A lista de aprovados na segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) do primeiro semestre de 2026 foi divulgada nesta segunda-feira (2) pelo Ministério da Educação.

O resultado pode ser consultado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na aba do Prouni. Para isso, é preciso fazer login na plataforma Gov.br.

Para quem for contemplado, é necessário entregar — seja presencial ou digitalmente — a documentação comprobatória na instituição de ensino superior na qual foi aprovado até o dia 13 de março.

Documentos comprobatórios necessários

  • Comprovante de residência;
  • Comprovante de conclusão de ensino médio;
  • Comprovante de rendimentos;
  • Comprovante que comprove separação, divórcio ou óbito dos pais, quando for o caso;
  • Comprovante de deficiência, se aplicável;
  • Outros documentos podem ser solicitados pela instituição de ensino.

O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em universidades particulares para estudantes de baixa renda. Conforme informações do Governo Federal, a edição de 2026 é a maior da história do programa, com quase 600 mil bolsas ofertadas.

