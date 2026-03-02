Resultado da segunda chamada do Prouni é divulgado; confira

A lista de aprovados na segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) do primeiro semestre de 2026 foi divulgada nesta segunda-feira (2) pelo Ministério da Educação.

O resultado pode ser consultado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na aba do Prouni. Para isso, é preciso fazer login na plataforma Gov.br.

Para quem for contemplado, é necessário entregar — seja presencial ou digitalmente — a documentação comprobatória na instituição de ensino superior na qual foi aprovado até o dia 13 de março.

Documentos comprobatórios necessários

Comprovante de residência;

Comprovante de conclusão de ensino médio;

Comprovante de rendimentos;

Comprovante que comprove separação, divórcio ou óbito dos pais, quando for o caso;

Comprovante de deficiência, se aplicável;

Outros documentos podem ser solicitados pela instituição de ensino.

O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em universidades particulares para estudantes de baixa renda. Conforme informações do Governo Federal, a edição de 2026 é a maior da história do programa, com quase 600 mil bolsas ofertadas.