Resultado da segunda chamada do Prouni é divulgado; confira
Lista de contemplados já está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
A lista de aprovados na segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) do primeiro semestre de 2026 foi divulgada nesta segunda-feira (2) pelo Ministério da Educação.
O resultado pode ser consultado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na aba do Prouni. Para isso, é preciso fazer login na plataforma Gov.br.
Para quem for contemplado, é necessário entregar — seja presencial ou digitalmente — a documentação comprobatória na instituição de ensino superior na qual foi aprovado até o dia 13 de março.
Documentos comprobatórios necessários
- Comprovante de residência;
- Comprovante de conclusão de ensino médio;
- Comprovante de rendimentos;
- Comprovante que comprove separação, divórcio ou óbito dos pais, quando for o caso;
- Comprovante de deficiência, se aplicável;
- Outros documentos podem ser solicitados pela instituição de ensino.
O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em universidades particulares para estudantes de baixa renda. Conforme informações do Governo Federal, a edição de 2026 é a maior da história do programa, com quase 600 mil bolsas ofertadas.