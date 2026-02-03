Trigêmeas de escola pública no CE são aprovadas ao mesmo tempo em universidades públicas

A manhã desta terça-feira (03) foi de celebração na Escola de Ensino Fundamental e Médio Doutor César Cals, em Fortaleza. Em meio a rostos e braços pintados com símbolos que representavam aprovações em universidades públicas e privadas, um caso chamou atenção: irmãs trigêmeas comemoravam, juntas, a entrada no ensino superior. A família Oliveira viveu a conquista em dose tripla.

Letícia Oliveira foi aprovada em Serviço Social na Universidade Estadual do Ceará (Uece). Yasmin Oliveira garantiu vaga em Ciências Biológicas, também na Uece. Já Beatriz Oliveira conquistou aprovação em Ciência da Computação no Instituto Federal do Ceará (IFCE), no campus Maracanaú, além de uma bolsa via Prouni em uma instituição privada, para o mesmo curso. Aos 18 anos, as três colhem os frutos de uma trajetória construída em conjunto.

A recepção organizada pela escola homenageou os estudantes aprovados nesta primeira chamada dos processos seletivos. Até o momento, a instituição contabiliza 253 aprovações somando Sisu, UECE e Prouni. Dentre elas, há estudantes aprovados em mais de um processo seletivo.

Caminhos diferentes, disciplina parecida

Apesar de dividirem a mesma casa e a mesma trajetória escolar, as trigêmeas seguiram caminhos acadêmicos distintos. Letícia escolheu Serviço Social após se identificar com a grade curricular. Yasmin, motivada por uma paixão antiga por biologia e medicina, optou por Ciências Biológicas. Beatriz, com afinidade pela matemática, agora avalia entre o curso de Ciência da Computação no IFCE e a bolsa do Prouni, considerando fatores como deslocamento e logística.

Legenda: Letícia Oliveira e Yasmin Oliveira foram aprovadas na Uece, e Beatriz Oliveira conquistou vaga no IFCE. Foto: Fabiane de Paula

Sempre fomos muito diferentes. A Bia é da matemática e a Yasmin gosta de biologia. Eu prefiro artes e o Serviço Social me cativou após eu pesquisar sobre a grade curricular, eu realmente gostei Leticia Oliveira Aprovada em Serviço Social

As jornadas das meninas começavam às 7h e se estendiam até as 21h. Embora estudassem em turmas separadas na escola pública (salas A, E e F), elas se reuniam nos intervalos. Além das aulas regulares na César Cals, as irmãs frequentavam um curso preparatório no turno da tarde, onde estudavam com bolsa integral devido ao desempenho acadêmico.

O apoio mútuo fez parte da estratégia. Como tinham afinidades em áreas diferentes, uma ensinava à outra, e Beatriz costumava auxiliar as irmãs em matemática.

Família como base do processo

Filhas de comerciantes autônomos, as jovens também destacam o papel dos pais na sustentação da rotina de estudos. Para otimizar o tempo, a família levava o almoço até a escola. Na véspera do início da nova fase, os pais já haviam visitado as universidades com as filhas para conhecer os trajetos. "Eles sempre apoiaram muito a nossa decisão", afirma uma das irmãs.

Embora a separação acadêmica represente um novo desafio, já que sempre estudaram juntas, as trigêmeas encaram a universidade como a realização de um sonho coletivo. Para elas, a nova etapa representa não apenas uma conquista individual, mas a continuidade de uma história construída em família, com disciplina, apoio e educação pública de qualidade.

"Como a gente estava acostumada a ir para o colégio e para o cursinho sempre juntas, vai ser uma experiência nova e desafiadora, mas saudável. Ir para a universidade é a realização de um sonho e a gente sempre teve esse gosto por estudar e querer aprender". Letícia Oliveira Aprovada em Serviço Social na Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Localizada no bairro Farias Brito, a Escola Dr. César Cals completou 50 anos em 2025 e consolidou-se como a unidade da rede estadual com o maior número de egressos aprovados no ensino superior no Ceará nos últimos oito anos. Entre 2017 e 2024, quase duas mil pessoas que concluíram o ensino médio na instituição ingressaram em faculdades.

*Estagiária sob a supervisão da jornalista Dahiana Araújo.