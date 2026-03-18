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Campus da UFC, em Fortaleza, tem aulas suspensas após curto-circuito

Professores da instituição de ensino devem remanejar aulas desta quarta-feira (18).

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
Ceará
Fachada de um prédio de dois andares, pintado em tom rosado, com áreas escurecidas por umidade nas paredes. Na frente do prédio há um poste de iluminação com três globos brancos. O céu está parcialmente nublado e há árvores ao fundo.
Legenda: Recomendação da UFC sobre as aulas foi para o remanejamento conforme decisão dos professores.
Foto: Divulgação/UFC.

Parte do Centro de Humanidades da Universidade Federal do Ceará (UFC), campus localizado no bairro Benfica, em Fortaleza, teve aulas suspensas nesta quarta-feira (18), logo após uma árvore fora da instituição causar um curto-circuito e deixar instalações do local sem energia elétrica.

Segundo informações da instituição de ensino, professores receberam recomendação para o remanejamento das aulas do turno da tarde. Ainda não há previsão sobre a resolução do problema elétrico, que envolveu a rede interna do centro.

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Em nota, a UFC confirmou que o curto-circuito "foi causado por uma árvore localizada fora do Centro de Humanidades", reforçando que a situação estava sendo conduzida em contato com a Enel Ceará. O problema na rede interna já foi solucionado.

O mesmo posicionamento ainda explica que a direção do Centro de Humanidades deve atualizar as informações com orientações aos alunos sobre as atividades do turno da noite.

Enquanto isso, as aulas do Bloco Tupinambá e das casas de cultura Alemã, Portuguesa, Hispânica e Italiana, assim como da área 2 do Centro de Humanidades, que não foram afetadas pela queda de energia, estão sendo conduzidas normalmente. 

A Enel Ceará informou que o registro do caso foi aberto pela UFC no início da tarde desta quarta-feira (18). Uma equipe será enviada ao local para verificar a situação.

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