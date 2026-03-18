Campus da UFC, em Fortaleza, tem aulas suspensas após curto-circuito

Parte do Centro de Humanidades da Universidade Federal do Ceará (UFC), campus localizado no bairro Benfica, em Fortaleza, teve aulas suspensas nesta quarta-feira (18), logo após uma árvore fora da instituição causar um curto-circuito e deixar instalações do local sem energia elétrica.

Segundo informações da instituição de ensino, professores receberam recomendação para o remanejamento das aulas do turno da tarde. Ainda não há previsão sobre a resolução do problema elétrico, que envolveu a rede interna do centro.

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Em nota, a UFC confirmou que o curto-circuito "foi causado por uma árvore localizada fora do Centro de Humanidades", reforçando que a situação estava sendo conduzida em contato com a Enel Ceará. O problema na rede interna já foi solucionado.

O mesmo posicionamento ainda explica que a direção do Centro de Humanidades deve atualizar as informações com orientações aos alunos sobre as atividades do turno da noite.

Enquanto isso, as aulas do Bloco Tupinambá e das casas de cultura Alemã, Portuguesa, Hispânica e Italiana, assim como da área 2 do Centro de Humanidades, que não foram afetadas pela queda de energia, estão sendo conduzidas normalmente.

A Enel Ceará informou que o registro do caso foi aberto pela UFC no início da tarde desta quarta-feira (18). Uma equipe será enviada ao local para verificar a situação.