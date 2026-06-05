Cachorro é resgatado por bombeiros após ficar preso em bueiro na Parangaba

Um cachorro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), na tarde da última quarta-feira (3), após ficar preso embaixo de um bueiro na Avenida Osório de Paiva, no bairro Parangaba, em Fortaleza.

A corporação foi acionada pelo ativista da causa animal Kleyton Brasil, após o caso ter sido relatado por uma moradora das proximidades, que escutou os latidos do cão.

Em nota, o CBMCE disse que encontrou o cachorro preso na estrutura, sem conseguir sair devido ao espaço reduzido. Os agentes quebraram parte da calçada e conseguiram retirá-lo em segurança, sem ferimentos aparentes.

"O Corpo de Bombeiros reforça que situações envolvendo animais em risco podem ser comunicadas por meio do telefone 193, permitindo que equipes especializadas realizem o atendimento de forma segura tanto para o animal quanto para a população", destacou a corporação, em nota.

Cuidados médicos

Após ser resgatado, o cachorro foi alimentado e ficou sob os cuidados de Kleyton Brasil, que oferece lar temporário até conseguir uma pessoa interessada em adotá-lo.

Ao Diário do Nordeste, o ativista disse que o animal deve passar por exames médicos nesta sexta-feira (5), e ele busca recursos para custear os procedimentos necessários. "Se alguma clínica se disponibilizar em fazer os exames seria ótimo", disse.