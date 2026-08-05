24 escolas públicas que ofertam do 6º ao 9º ano no CE são as melhores do Brasil no Ideb, diz MEC

No ranking das melhores escolas que ofertam os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), as 24 primeiras colocadas são do interior do Ceará. Os dados foram revelados pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2025, divulgados nesta quarta-feira (5) pelo Ministério da Educação (MEC), e analisados pelo Diário do Nordeste.

Este período escolar corresponde à passagem da infância para a adolescência, quando os estudantes entram no 6º ano e saem no 9º. Os desafios desse ciclo do ensino básico envolvem a maior complexidade nos estudos e a variedade de professores, além de problemas históricos como a distorção idade-série e a evasão escolar.

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A maior nota do Ideb 2025 (9,5) foi da Escola de Ensino Fundamental João Evangelista da Cruz, na cidade de Cruz, no Norte cearense. O município ainda possui outras quatro instituições com altas pontuações:

EEF Santa Cecília — 9,4 pontos;

EEF Pedro Marques da Cunha — 9,4 pontos;

EEIF Francisco Benedito de Farias — 9,4 pontos;

EEF João Evangelista Vasconcelos — 9,2 pontos.

Outra escola que também atingiu a maior nota (9,5) foi a Escola de Ensino Infantil e Fundamental em Tempo Integral Cícero Barbosa Maciel, localizada em Pedra Branca, no Sertão Central. Na mesma região, outras cinco escolas ocupam o topo do ranking:

EEFTI Antônio Moreira de Souza, em Pedra Branca — 9,4 pontos;

EMTI Francisca Josué de Souza Carneiro, em Deputado Irapuan Pinheiro — 9,4 pontos;

EEF Centro Educacional em Tempo Integral Gabriel de França Melo, em Pedra Branca — 9,3 pontos;

EMTI João Batista da Silva, em Deputado Irapuan Pinheiro — 9,3 pontos.

As escolas com os melhores Ideb no Brasil em 2026 nos anos finais do fundamental são:

EEF João Evangelista da Cruz, Cruz (9,5); EEF Santa Cecília, Cruz (9,4); EEF Pedro Marques da Cunha, Cruz (9,4); EEIF Francisco Benedito de Farias, Cruz (9,4); EEF João Evangelista Vasconcelos, Cruz (9,2); EEIFTI Cícero Barbosa Maciel, Pedra Branca (9,5); EEFTI Antônio Moreira de Souza, Pedra Branca (9,4); EEF Centro Educacional em Tempo Integral Gabriel de França Melo, Pedra Branca (9,3); Escola Municipal Coração de Jesus, Coreaú (9,4); Escola Municipal Vereador Raimundo Cardoso de Albuquerque, Coreaú (9,4); Escola Municipal Pedro Conrado, Coreaú (9,3); EEIEF Joana Bezerra da Costa, Croatá (9,4); Escola Municipal em Tempo Integral Francisca Josué de Souza Carneiro, Deputado Irapuan Pinheiro (9,4); Escola Municipal em Tempo Integral João Batista da Silva, Deputado Irapuan Pinheiro (9,3); C E I F Edval Araújo da Silva, Novo Oriente (9,4); EMTI Antônio Silvano Balaço, Pires Ferreira (9,4); EMTI Joaquim Rosa Barbosa, Pires Ferreira (9,4); EMTI Manoel Farias Mororó, Pires Ferreira (9,2); EMTI Centro Educacional Rural, Pires Ferreira (9,2); ETI José Peregrino de Vasconcelos, Sobral (9,3); ETI Maria de Lourdes Vasconcelos, Sobral (9,2); Escola Municipal de Tempo Integral Deputado José Parente Prado, Forquilha (9,2); EEF Waldemar de Alcântara Governador, Ipaporanga (9,2); EMEF Hermenegildo Martins, Nova Russas (9,2);

Ensino Fundamental está avançando

Cada escola, cidade e estado do Brasil têm metas específicas a serem cumpridas. No Ceará, o indicador dos anos finais do Ensino Fundamental sofreu uma estagnação nos últimos anos. Nos anos de 2021 e 2023 o desempenho foi o mesmo: 5,5. Agora, em 2025, a média cresceu e chegou a 5,7.

Por outro lado, os anos iniciais do Fundamental, que corresponde da 1 a 5ª série, caiu em 2021, cresceu 0,3 pontos em 2023 e continuou crescendo em 2025, atingindo 6,8 pontos. Ao todo, o Ceará superou as metas estipuladas para as duas fases do Fundamental durante o ciclo — de 5,4 para os anos iniciais e 5,1 para os anos finais.

O que é o Ideb?

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 na esteira do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). É um indicador que combina o desempenho dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) com as taxas de aprovação apuradas pelo Censo Escolar.

Para calcular o Ideb, são analisados o desempenho dos estudantes do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º do Ensino Médio, considerando dois fatores: a taxa de rendimento escolar (aprovação dos alunos) e as médias de desempenho (proficiência) em Português e Matemática. Assim, quanto melhor o resultado dos estudantes e mais alto o número de aprovados, maior é a nota.

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A metodologia permite analisar, de forma conjunta, informações sobre aprovação e aprendizagem, considerando que alterações em um desses componentes influenciam o resultado do indicador.

Desde 2005, a nota é utilizada como indicador de qualidade educacional. Dois anos depois, em 2007, entraram em vigor metas a serem alcançadas a cada nova edição, divulgada a cada dois anos pelo Inep. Contudo, elas só foram estabelecidas até 2021.

Com objetivo de auxilia no monitoramento do sistema de ensino do País por meio do diagnóstico e do norteamento de ações políticas, o Ideb contribui para: