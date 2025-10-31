Provas foram realizadas neste domingo (26) em todo o País.
Mudança foi anunciada pelo MEC e já valerá para o Sisu 2026.
Os equipamentos serão construídos com verba do Novo PAC e devem beneficiar 8,4 mil estudantes
Projetos foram apresentados em feira nacional que ocorreu em Brasília.
A maior parte das vagas é destinada à Universidade Federal do Ceará (UFC)
O edital foi adiado pela quarta vez em caráter “técnico e temporário”
Estudantes levaram projetos para feira nacional em Brasília em parceria com o Ministério da Educação.
A iniciativa desenvolvida no Ceará foi reconhecida por premiação realizada por meio de parceria do MEC com a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável (GIZ)
Núcleo federal é formado por profissionais especializados em Psicologia das Emergências e Desastres
Exame nacional de avaliação da área será aplicado pela primeira vez em 2025 e pode implicar na suspensão de Fies e Prouni