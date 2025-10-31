Diário do Nordeste
Imagem que mostra pessoa fazendo prova é usada para ilustrar matéria sobre o gabarito da PND.

Papo Carreira

PND 2025: veja quando sai gabarito preliminar

Provas foram realizadas neste domingo (26) em todo o País.

Redação 27 de Outubro de 2025
foto de aluno utilizando aplicativo do Sisu em celular.

Papo Carreira

Alunos poderão usar nota das três últimas edições do Enem no Sisu

Mudança foi anunciada pelo MEC e já valerá para o Sisu 2026.

Redação 24 de Outubro de 2025
O ministro Camilo Santana discursa para convidados em evento no Ceará sobre novas obras do PAC.

Ceará

Fortaleza e outras 20 cidades do CE terão 30 novas creches com recursos do PAC

Os equipamentos serão construídos com verba do Novo PAC e devem beneficiar 8,4 mil estudantes

Luana Severo e Clarice Nascimento 16 de Outubro de 2025
Grupo de alunos e professores do Ceará posam para foto em estande de feira de ciências em Brasília. Na frente deles, há uma bancada com a bandeira do Ceará. Na mesa ao lado, há objetos expostos sobre uma bandeira com a estampa do Instituto Federal do Educação do CE.

Ceará

Alunos do IFCE criam museu de realidade virtual, larvicida e moldes 3D; veja projetos

Projetos foram apresentados em feira nacional que ocorreu em Brasília.

Nicolas Paulino 16 de Outubro de 2025
Fachada da Universidade Federal do Ceará. É um prédio antigo que mescla as cores branco e salmão e localizado num espaço com jardim.

Papo Carreira

Universidades e institutos federais do CE terão 356 novas vagas para professor e técnico

A maior parte das vagas é destinada à Universidade Federal do Ceará (UFC)

Redação 15 de Outubro de 2025
Médico trabalhando com laptop e anotando informações em uma clínica ou consultório, representando cuidado com saúde e atendimento médico.

Papo Carreira

MEC suspende edital para novos cursos privados de medicina

O edital foi adiado pela quarta vez em caráter “técnico e temporário”

Geovana Almeida* 14 de Outubro de 2025
Aluna do Ceará aplica substância em copo para outras estudantes verem reação química durante exposição de projetos, em Brasília. Ao fundo, um professor de óculos observa a cena, e há um estande de paredes brancas

Ceará

Alunos da rede pública do CE criam água sanitária verde, app contra violência e sensor de vazamento

Estudantes levaram projetos para feira nacional em Brasília em parceria com o Ministério da Educação.

Nicolas Paulino 11 de Outubro de 2025
Trabalhadores de uniforme azul e colete laranja trabalham sob tenda na instalação de paineis de energia solar em Icó

Ceará

Projeto realizado em Icó ensina agricultores a usar energia solar e vence prêmio nacional

A iniciativa desenvolvida no Ceará foi reconhecida por premiação realizada por meio de parceria do MEC com a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável (GIZ)

Nicolas Paulino 10 de Outubro de 2025
Imagem mostra ministro da educação, Camilo Santana, usando terno e com expressão séria e fundo escuro.

Ceará

Psicólogos do MEC acompanham situação após ataque em escola de Sobral, diz Camilo

Núcleo federal é formado por profissionais especializados em Psicologia das Emergências e Desastres

Carol Melo e Luana Severo 25 de Setembro de 2025
Foto mostra dois ministros, Alexandre Padilha e Camilo Santana, em uma reunião com jornalistas: um veste jaleco branco com logotipo do SUS e o outro usa terno e gravata, falando ao microfone. Sobre a mesa, há placas de identificação, copos com bebidas e um notebook. Ao fundo, medalhas e condecorações estão expostas.

Ceará

Cursos de Medicina com nota baixa terão ‘supervisão’ e podem perder vagas; veja medidas do MEC

Exame nacional de avaliação da área será aplicado pela primeira vez em 2025 e pode implicar na suspensão de Fies e Prouni

Flávia Rabelo e Nícolas Paulino 19 de Agosto de 2025
