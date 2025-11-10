Enem 2025 tem 27% de abstenção no primeiro dia, diz MEC

O primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, realizado no domingo (9), registrou a presença de 73% dos mais de 4,8 milhões de inscritos. Isso significa que 1,296 milhão de candidatos (27%) não compareceram às provas, segundo balanço preliminar divulgado pelo ministro da Educação, Camilo Santana.

Apesar do aumento de 11% nas inscrições em relação à edição de 2024 e de mais de 38% em comparação a 2022, a taxa de abstenção segue como um dos principais desafios do exame. Ainda assim, o MEC classificou o primeiro dia de provas como tranquilo, sem “intercorrências significativas".

Conforme o ministro da Educação, 3.240 participantes foram eliminados por infringir as regras do Exame.

“Todos os malotes foram entregues em seus respectivos locais de aplicação. O exame foi aplicado em todo o país, em 1.805 municípios, em 11.791 locais de prova, utilizando 164.906 salas. São mais de 300 mil pessoas envolvidas na aplicação do Enem”, informou o ministro Camilo Santana.

Segundo o Inep, não houve registro expressivo de eliminações, e as ocorrências pontuais foram tratadas dentro do previsto. Uma das principais novidades deste ano foi o uso de detectores de metal em todas as salas, medida que ampliou o controle de segurança.

“Fizemos um esforço muito grande para aprimorar todos os mecanismos de segurança do Enem. O efeito tem sido muito positivo, garantindo maior controle e segurança”, afirmou Manuel Palacios, pelo presidente do Inep, em coletiva de imprensa na sede do Instituto, em Brasília.

Como foi o primeiro dia de prova?

No primeiro dia de aplicação do Enem, os participantes responderam às provas de linguagens, ciências humanas e redação, cujo tema foi “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”. Para o ministro da Educação, o assunto é atual e reflete mudanças profundas no perfil demográfico do país.

“O país começa a inverter um pouco a sua curva de faixa etária, aumentando o número de pessoas mais velhas. Com os avanços da medicina e da saúde, as pessoas estão com expectativa de vida muito maior. Isso exige políticas públicas importantes”, destacou Santana.

O gabarito oficial do primeiro dia será divulgado na quinta-feira (13), e o exame continua no próximo domingo, 16 de novembro, com as provas de ciências da natureza e matemática.