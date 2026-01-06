Diário do Nordeste
'Pensei que era o fim', diz jovem que desapareceu no Pico Paraná

Roberto Farias detalhou como foram os cinco dias perdido na montanha.

País
Imagem mostra Roberto Farias Tomaz, jovem que foi encontrado vivo após desaparecer no Pico Paraná.
Legenda: Rapaz chegou sozinho à base da montanha após andar mais de 20 quilômetros.
Foto: Reprodução/RPC.

O jovem Roberto Farias Tomaz, encontrado vivo após desaparecer no Pico Paraná, revelou, nessa segunda-feira (5), que pensou que não seria encontrado e morreria na montanha da região da Serra do Mar paranaense.

"Pensei que era o fim", relatou o rapaz de 19 anos em entrevista à emissora RPC. Ele detalhou que chegou a ter alucinações durante os cinco dias perdido e a perder a esperança.

"Pedi forças para Deus, para minha mãe. Pensei em toda a minha família. Falei: 'Pô, quero chegar em casa bem e saudável. Só peço por proteção para isso'", contou.

Segundo o tenente-coronel Ícaro Gabriel, porta-voz dos bombeiros, Roberto chegou sozinho a uma fazenda em Antonina, na base da montanha, nessa segunda, após andar mais de 20 quilômetros. Ele pediu um celular e entrou em contato com a irmã, a quem avisou que estava vivo.

Jovem se perdeu após escorregar

Nesta terça-feira (6), ao programa "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, Roberto detalhou que se perdeu após seguir por uma encruzilhada na trilha e escorregar

"Cheguei em um caminho sem sinalização e outro com. Fui pelo com sinalização, mas acabei escorregando ladeira abaixo para uma parte da cachoeira, tentei subir com toda força, mas não consegui voltar para a trilha. Então decidi descer pela cachoeira", explicou.

O jovem contou que se guiou pelo curso de um rio para conseguir retornar à base do Pico Paraná, no entanto, chegou a se afogar algumas vezes. 

"Seguindo o rio, consegui chegar até uma ribanceira, mas pensei que se eu pulasse ia morrer. Aí olhei para o lado e vi umas construções, aí falei 'graças a Deus, tem pessoas para cá'", relembrou. 

Roberto está internado no Hospital Municipal de Antonina, sem previsão de alta.

O que aconteceu

Na noite de Réveillon, em 31 de dezembro de 2025, Roberto Farias Tomaz e a amiga Thayane Smith escalaram a montanha para assistirem ao primeiro nascer do sol do ano. 

Segundo os bombeiros, os jovens chegaram juntos ao cume, por volta das 4h de quinta-feira (1º). Após descansarem, iniciaram a descida com um grupo que encontrou no cume por volta das 6h30. Durante o trajeto, o rapaz se separou do grupo e não foi mais visto. 

As buscas tiveram início na tarde do mesmo dia e envolveram equipes do Corpo de Bombeiros e um grupo de voluntários. Drones e um helicóptero com câmera térmica foram usados nos trabalhos.

Roberto somente foi encontrado na manhã dessa segunda-feira após chegar sozinho à base da montanha, após andar por mais de 20 quilômetros. 

Onde fica o Pico Paraná?

Localizado no município de Antonina, na Serra do Mar paranaense, o Pico Paraná tem 1.877 metros de altitude e é a elevação mais alta do estado do Paraná e da região Sul do Brasil, conforme o Instituto Água e Terra, responsável por administrar o patrimônio ambiental local. 

Ele está localizado no Parque Estadual Pico Paraná, que tem seis montanhas acima dos 1.690 metros de altitude.

Cada pico possui uma trilha até o cume, e o caminho que leva ao Pico Paraná tem 15,2 quilômetros (ida e volta), exige nível intenso de esforço físico e possui um risco muito alto para acidente grave, conforme o instituto.

