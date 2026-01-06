'Pensei que era o fim', diz jovem que desapareceu no Pico Paraná
Roberto Farias detalhou como foram os cinco dias perdido na montanha.
O jovem Roberto Farias Tomaz, encontrado vivo após desaparecer no Pico Paraná, revelou, nessa segunda-feira (5), que pensou que não seria encontrado e morreria na montanha da região da Serra do Mar paranaense.
"Pensei que era o fim", relatou o rapaz de 19 anos em entrevista à emissora RPC. Ele detalhou que chegou a ter alucinações durante os cinco dias perdido e a perder a esperança.
"Pedi forças para Deus, para minha mãe. Pensei em toda a minha família. Falei: 'Pô, quero chegar em casa bem e saudável. Só peço por proteção para isso'", contou.
Segundo o tenente-coronel Ícaro Gabriel, porta-voz dos bombeiros, Roberto chegou sozinho a uma fazenda em Antonina, na base da montanha, nessa segunda, após andar mais de 20 quilômetros. Ele pediu um celular e entrou em contato com a irmã, a quem avisou que estava vivo.
Jovem se perdeu após escorregar
Nesta terça-feira (6), ao programa "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, Roberto detalhou que se perdeu após seguir por uma encruzilhada na trilha e escorregar.
"Cheguei em um caminho sem sinalização e outro com. Fui pelo com sinalização, mas acabei escorregando ladeira abaixo para uma parte da cachoeira, tentei subir com toda força, mas não consegui voltar para a trilha. Então decidi descer pela cachoeira", explicou.
O jovem contou que se guiou pelo curso de um rio para conseguir retornar à base do Pico Paraná, no entanto, chegou a se afogar algumas vezes.
"Seguindo o rio, consegui chegar até uma ribanceira, mas pensei que se eu pulasse ia morrer. Aí olhei para o lado e vi umas construções, aí falei 'graças a Deus, tem pessoas para cá'", relembrou.
Roberto está internado no Hospital Municipal de Antonina, sem previsão de alta.
O que aconteceu
Na noite de Réveillon, em 31 de dezembro de 2025, Roberto Farias Tomaz e a amiga Thayane Smith escalaram a montanha para assistirem ao primeiro nascer do sol do ano.
Segundo os bombeiros, os jovens chegaram juntos ao cume, por volta das 4h de quinta-feira (1º). Após descansarem, iniciaram a descida com um grupo que encontrou no cume por volta das 6h30. Durante o trajeto, o rapaz se separou do grupo e não foi mais visto.
As buscas tiveram início na tarde do mesmo dia e envolveram equipes do Corpo de Bombeiros e um grupo de voluntários. Drones e um helicóptero com câmera térmica foram usados nos trabalhos.
Roberto somente foi encontrado na manhã dessa segunda-feira após chegar sozinho à base da montanha, após andar por mais de 20 quilômetros.
Onde fica o Pico Paraná?
Localizado no município de Antonina, na Serra do Mar paranaense, o Pico Paraná tem 1.877 metros de altitude e é a elevação mais alta do estado do Paraná e da região Sul do Brasil, conforme o Instituto Água e Terra, responsável por administrar o patrimônio ambiental local.
Ele está localizado no Parque Estadual Pico Paraná, que tem seis montanhas acima dos 1.690 metros de altitude.
Cada pico possui uma trilha até o cume, e o caminho que leva ao Pico Paraná tem 15,2 quilômetros (ida e volta), exige nível intenso de esforço físico e possui um risco muito alto para acidente grave, conforme o instituto.