Receita federal cruza dados de Pix na declaração de Imposto de Renda 2026?

A fiscalização sobre o Pix gera dúvidas nos contribuintes, inclusive no momento de preencher a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) em 2026.

Na prática, os dados de recebimento e envio de Pix são analisados pelo fisco assim como outras movimentações bancárias, como gastos de cartão e depósitos.

As instituições financeiras são obrigadas a enviar informações periódicas à Receita Federal do Brasil, explica Alessandra Varela, do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE).

Durante a análise das declarações, a Receita faz o cruzamento entre esses dados deixados pelas instituições financeiras e a renda que foi declarada pelo contribuinte.

“Se existirem movimentações muito maiores do que sua renda declarada, isso pode acender alertas automáticos de inconsistência e levar a um pedido de esclarecimento ou à malha fiscal — ou seja, investigação mais profunda”, explica a contadora.

O envio das informações à Receita não indica que cada transação será fiscalizada individualmente, explica Karla Carioca, contadora e CEO do Grupo Dominus.

“A Receita recebe das instituições financeiras informações consolidadas sobre movimentações por CPF ou CNPJ. Isso inclui Pix, TED, DOC e outras operações. Esses dados são enviados via e-Financeira, sistema oficial que integra informações financeiras para fins de fiscalização”, aponta.

PIX NÃO É TRIBUTADO

Circulam constantemente informações falsas envolvendo Pix e tributação. O monitoramento das movimentações financeiras via Pix não é feito para fins de tributação, já que a Constituição proíbe esse tipo de cobrança de imposto.

Recentemente, a Receita Federal ampliou a lista de instituições obrigadas a prestar informações, incluindo fintechs e plataformas digitais.

“A Receita Federal não criou um “imposto sobre o Pix”, mas usa os dados de movimentação financeira para cruzar informações com o Imposto de Renda. O contribuinte deve declarar corretamente a origem dos valores recebidos via Pix”, explica Karla Carioca.

As movimentações via Pix acima de R$ 5 mil por mês, somando os valores recebidos e enviados, integram o conjunto de dados que o banco informa à Receita. Já para as pessoas jurídicas, esse limite é maior, de R$ 15 mil por mês.

Isso não significa que o contribuinte será taxado, ao contrário do que afirmam as notícias falsas divulgadas em janeiro de 2025.

Como mencionando anteriormente, as mudanças ocorridas naquele período apenas estenderam às fintechs e demais instituições financeiras a obrigatoriedade de informar ao Fisco transações bancárias acima de R$ 5 mil. Essa regra já era aplicada aos bancos tradicionais e tem o intuito de evitar a sonegação fiscal. O foco são grandes sonegadores

QUAIS CUIDADOS NECESSÁRIOS NO MOMENTO DE DECLARAR

Ao declarar o imposto de renda, o contribuinte deve estar atento à renda e aos bens informados.

Caso a movimentação via Pix exceda significativamente a renda informada, o contribuinte pode precisar dar mais explicações à Receita Federal ou enviar documentos que comprovem os valores informados.

“Essas informações de movimentação financeira cruzadas com declarações fiscais podem contribuir para a Receita identificar as seguintes situações: omissão de receita, incompatibilidade patrimonial e sonegação de tributos”, explica Alessandra Varela.

Se o contribuinte recebe mensalmente pix referente a um aluguel ou pagamento de prestação de serviço, isso é um rendimento que deve ser declarado, complementa Karla Carioca.

“É relevante ter atenção às movimentações elevadas sem origem compatível, que podem levar à malha fina. E para profissionais autônomos e prestadores de serviço que recebem via Pix, precisam declarar esses valores como rendimentos tributáveis”, aponta.

Estes são os cuidados que os autônomos devem tomar:

Separar a conta pessoal da empresarial;

Fazer conciliação mensal;

Fazer controle de entradas via pix, com livro-caixa, sistema bancário e extratos.

“Cuidado com o 'empréstimo' de contas. Movimentar valores para terceiros pode gerar problemas sérios. Essas medidas podem ser feitas com o auxílio de um contador, profissional com a expertise necessária para contribuir da melhor forma para a organização”, orienta Alessandra Varela.