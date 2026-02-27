BNB atrasa repasses de maquininhas após falha da Entrepay, que tem executivo citado no caso Master

​Clientes do Banco do Nordeste (BNB) enfrentam dificuldades para receber os repasses das vendas feitas via maquininhas de cartão. A instabilidade ocorre desde o período do Carnaval e estende-se até esta sexta-feira (27).

Segundo o BNB, o atraso é oriundo de falhas operacionais na Entrepay, empresa prestadora de serviços responsável pelos terminais de pagamento do banco.

Conforme o banco, o atraso afetou 12% das máquinas no Carnaval. Nesta sexta-feira, apenas 4% dos equipamentos seguem em regularização.

"O Banco esclarece que todas as operações de vendas realizadas após o período dessas ocorrências transcorreram normalmente",g arantiu.

Entrepay tem executivo citado no caso Master

A Entrepay tem como fundador e CEO Antônio Freixo, executivo que teve o nome citado em desdobramentos recentes envolvendo o Banco Master.

O caso do Banco Master envolve a captação de recursos com CDBs que pagavam juros muito acima da média do mercado e pela compra de carteiras de crédito consideradas de maior risco.

O Banco Master foi liquidado pelo Banco Central em novembro de 2025, sob a justificativa de não possuir condições financeiras e operacionais para honrar seus compromissos no mercado.

Confira a nota na íntegra:

O Banco do Nordeste (BNB) informa que, durante o feriado bancário, problemas operacionais com os terminais de recebimento de pagamentos ("maquininhas") fornecidos por uma empresa prestadora de serviço atrasaram o repasse de valores.

Para cerca de 12% das máquinas ocorreu demora no envio das informações do repasse de valores durante o feriado.

Até o fim desta sexta-feira, 4% dos equipamentos estavam em processamento para regularização total das ocorrências.

O Banco esclarece que todas as operações de vendas realizadas após o período dessas ocorrências transcorreram normalmente.