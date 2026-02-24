Por que muitos brasileiros ainda não conseguem organizar um orçamento e como mudar isso

Em tempos de inflação, renda apertada e custos de vida crescentes, o orçamento pessoal deixou de ser apenas uma recomendação de especialistas em finanças para se tornar uma ferramenta essencial de sobrevivência econômica.

No Brasil, entretanto, boa parte da população ainda enfrenta dificuldades para criar e manter um orçamento familiar eficaz — seja por falta de hábito, desconhecimento ou frustração com seus resultados. Com dados de pesquisas recentes, queremos te informar por que fazer um orçamento é tão importante, falar sobre os principais desafios enfrentados pelos brasileiros e, ao final, apresentar um guia prático para montar um orçamento anual capaz de transformar sua vida financeira. Fique comigo.

O cenário atual: um hábito pouco consolidado, apesar da necessidade evidente

Apesar de sua importância, elaborar um orçamento ainda não é algo natural para muitos brasileiros. Uma pesquisa nacional, realizada pelo E-Investidor, mostrou que 59% dos brasileiros não sabem como organizar o próprio orçamento e 47% afirmaram que simplesmente não conseguem estruturá-lo.

Entre os entrevistados, 26% já tentaram, mas desistiram do processo por falta de clareza ou motivação. Esses números sugerem que, mesmo com o interesse pelo tema, muitos ainda estão longe de dominar essa prática essencial.

Outro levantamento feito pelo Banco Central do Brasil reforça essa dificuldade: apenas 44% das pessoas realizam algum tipo de orçamento doméstico ou familiar — ou seja, mais da metade da população não usa essa ferramenta básica para cuidar das próprias finanças.

Esse cenário não deveria surpreender: organizar receitas, categorizar despesas e projetar gastos futuros exige disciplina, tempo e um mínimo de educação financeira — competências que ainda não são amplamente ensinadas ou exercitadas no dia a dia.

E você? Onde está nesta pesquisa? Continue e entenda como fazer um orçamento com simplicidade e eficiência.

Por que fazer um orçamento é crucial?

1. Controle e clareza financeira

Sem um orçamento, muitas pessoas simplesmente não sabem para onde o dinheiro está indo. Despesas pequenas e aparentemente “inofensivas” podem se acumular rapidamente, comprometendo recursos e impedindo o alcance de objetivos pessoais. Registrar receitas e gastos de forma organizada fornece uma fotografia clara da realidade financeira — o primeiro passo para qualquer mudança concreta.

2. Priorizar o que realmente importa

Com um orçamento, fica mais fácil identificar gastos essenciais e supérfluos, definindo onde cortar despesas e onde investir mais recursos. Essa visão ajuda a alinhar decisões financeiras com prioridades de vida — como poupar para uma casa, educação dos filhos, viagens ou aposentadoria.

3. Redução do estresse e maior segurança

A instabilidade financeira é uma grande fonte de ansiedade. Saber que as contas estão organizadas e que existe um plano para lidar com despesas e imprevistos proporciona sensação de controle e estabilidade emocional, conforme apontam estudos de educação financeira.

4. Preparação para imprevistos

Um orçamento bem feito ajuda a criar uma reserva de emergência, que garante segurança em caso de perda de renda, doença ou outras situações inesperadas. Sem um plano financeiro, muitas famílias acabam recorrendo a empréstimos ou cartões de crédito com juros altos, criando um ciclo de endividamento difícil de romper.

Principais obstáculos para organizar um orçamento

Embora os benefícios sejam claros, muitas pessoas não conseguem cumprir o orçamento que planejam. Uma pesquisa, feita pelo Mercado Hoje, revelou que cerca de 65% das pessoas dizem planejar suas finanças, mas apenas 25% conseguem cumprir o que foi estabelecido. Isso mostra que há uma grande diferença entre criar um plano e mantê-lo ao longo do tempo.

Entre os motivos mais citados estão:

Aumento dos preços, especialmente de itens essenciais como alimentação e transporte, que consomem uma parte crescente da renda familiar;

Falta de disciplina financeira, com gastos impulsivos ou imprevistos que desequilibram o planejamento;

Desconhecimento sobre como adaptar o orçamento às mudanças de vida, como redução de renda ou aumento de despesas.

Esses fatores tornam ainda mais importante que o orçamento não seja visto como um documento rígido, mas sim como um processo dinâmico, que deve ser revisado e ajustado conforme as circunstâncias mudem.

Um passo a passo para montar seu orçamento anual

Construir um orçamento anual pode parecer um desafio grande — especialmente para quem nunca tentou antes. No entanto, com um processo estruturado e simples, é possível transformar esse hábito em um poderoso aliado financeiro. Abaixo está um guia prático e direto ao ponto.

1. Liste todas as suas fontes de renda

Comece reunindo todas as entradas de dinheiro previstas para o ano:

Salário ou rendimentos mensais;

Bônus, comissões ou ganhos extras;

Rendas de aluguel, pensões ou investimentos.

Use valores líquidos (depois de impostos e descontos) para ter uma visão real do que você pode realmente usar ao longo do ano.

Dica: Se sua renda for variável, utilize a média dos últimos seis meses para projeções mais realistas.

2. Identifique todas as despesas fixas mensais

Essas são despesas recorrentes e que geralmente não variam muito de mês a mês:

Moradia (aluguel, condomínio, IPTU);

Contas de água, luz, gás e internet;

Alimentação, transporte, saúde e educação;

Parcelas de empréstimos ou financiamentos.

Organize essas despesas em categorias para ter clareza do total gasto em cada área.

3. Identifique as despesas variáveis e sazonais

Nem todas as despesas ocorrem todos os meses da mesma forma. Estas podem incluir:

Presentes e comemorações;

Viagens e lazer;

Manutenção de veículos;

Gastos sazonais como material escolar ou festas de fim de ano.

Enumere esses gastos e estime valores com base em despesas anteriores ou projeções realistas.

4. Subtraia as despesas da renda

Ao fazer essa conta básica — renda menos despesas — você terá um resultado chamado saldo orçamentário:

Saldo positivo (superavit): suas receitas são maiores que suas despesas;

Saldo negativo (déficit): você está gastando mais do que ganha.

O objetivo é sempre buscar um superavit, que permitirá guardar ou investir o que sobra.

5. Reavalie seus gastos e faça ajustes

Se o orçamento estiver no déficit, será necessário tomar decisões:

Reduzir despesas supérfluas;

Buscar alternativas mais baratas;

Aumentar a renda com atividades extras.

Não espere um resultado perfeito já no primeiro mês. A ideia é ajustar gradualmente conforme você aprende com a prática.

6. Estabeleça metas financeiras claras

Defina objetivos concretos para o ano, como:

Criar uma reserva de emergência;

Poupar para uma viagem;

Quitar dívidas de cartão de crédito;

Investir em educação ou patrimônio.

Estabelecer metas ajuda a manter o foco e transforma o orçamento em algo com propósito, não apenas uma planilha de números.

7. Revise o orçamento periodicamente

A vida muda, e seu orçamento também deve mudar com ela. Programe revisões mensais ou trimestrais para ajustar categorias, valores e prioridades, especialmente quando houver eventos que alterem sua realidade financeira.

Organizar um orçamento pode parecer um desafio, mas os benefícios superam em muito o esforço inicial. Um bom orçamento oferece controle, clareza e segurança — pilares essenciais para quem deseja alcançar equilíbrio financeiro, reduzir estresse e construir uma trajetória sólida rumo aos seus sonhos.

As pesquisas mostram que ainda há um longo caminho a percorrer no Brasil em termos de educação e prática financeira. Mas começar é a parte mais importante. Com um pouco de disciplina e um método simples, qualquer pessoa pode transformar sua relação com o dinheiro — e isso começa com o primeiro passo: organizar seu orçamento.

Quer começar hoje? Pegue papel e caneta, planilha ou aplicativo e registre sua renda e despesas. O futuro financeiro que você deseja começa com esse primeiro passo.

Pensem nisso! Até a próxima.

Ana Alves- @anima.consult