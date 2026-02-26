Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Data center do TikTok no Ceará começa a operar em 2027, diz Omnia

Iniciada no último mês de janeiro, a obra já está com a etapa de supressão vegetal concluída.

Escrito por
Gabriela Custódio gabriela.custodio@svm.com.br
Negócios
Entrada do setor II da Zona de Processamento de Exportação (ZPE).
Legenda: A localização na Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará foi um dos fatores que atraíram a multinacional chinesa ByteDance, dona do TikTok.
Foto: Fabiane de Paula

O data center do TikTok no Ceará deve iniciar operação em julho de 2027, com a conclusão do primeiro módulo do empreendimento no 
Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP).

O projeto prevê dois data centers, cada um com 10 data halls — espaços que abrigam infraestrutura de TI —, cuja entrega completa ocorrerá de forma escalonada ao longo de 40 meses, a partir do início das obras, em janeiro deste ano.

“O prazo total pode ser considerado de 38 a 40 meses, mas começaremos a operação no mês 18. Vamos ter essa entrega de forma paulatina, até completar as 20 partes (dos dois data centers). É quase uma por mês”, explicou Wellysson Costa, diretor de implantação da Omnia Data Centers, ao Diário do Nordeste.

É nesse prazo que está previsto para a ByteDance, empresa chinesa dona do TikTok, começar a operar no Ceará. Em paralelo, à medida que continua a construção do equipamento, a Omnia vai fornecer segurança, refrigeração para as máquinas e energia 24 horas por dia, entre outros aspectos necessários para a atuação da multinacional.

A entrevista foi concedida na última segunda-feira (23), quando Wellysson Costa participou do AJE Talks, evento promovido pela Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE Fortaleza).

Na ocasião, ele apresentou detalhes sobre a obra, que, neste primeiro momento, terá investimento de R$ 50 bilhões divididos entre infraestrutura, tecnologia e energia renovável.

Com o início das obras no último mês de janeiro, a etapa de supressão vegetal já foi finalizada. Além disso, a terraplanagem do primeiro dos dois datacenters já está “praticamente concluída” e as etapas de fundações foram iniciadas, afirmou o diretor.

Após a conclusão das etapas de engenharia civil, a empresa vai iniciar a montagem eletromecânica dos galpões. Na obra, estão sendo priorizados fornecedores locais. 

Potência e investimento

O projeto total aprovado pelo Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE) prevê quatro fases, e esta que está em construção é a primeira, explica Costa.

Cada fase terá 300 megawatts (MW) de potência, sendo 200 MW destinados aos equipamentos da ByteDance e os outros 100 MW para o funcionamento da estrutura.

Em dezembro de 2025, a diretora de políticas públicas do TikTok Brasil, Mônica Guise, formalizou o investimento total de mais de R$ 200 bilhões para a construção do data center no Pecém. O anúncio foi feito em evento com o presidente Lula no Centro de Eventos, em Fortaleza.

R$ 50 bilhões
Será o investimento para a primeira fase do data center do TikTok.

Nesta primeira fase, a Omnia vai investir cerca de R$ 12 bilhões em infraestrutura, enquanto a ByteDance entra com R$ 34 bilhões. Também há previsão de R$ 4 bilhões para energia renovável.

Segundo o diretor de implantação da Omnia, as demais fases estão aprovadas, mas “ainda não tem investidor nem negócio”. Completas, as quatro fases podem chegar aos R$ 200 bilhões informados no fim de 2025, explicou Costa.

Desafios da obra e geração de empregos

Dois desafios para conseguir atrair a ByteDance, segundo Costa, foram os custos para o projeto e os prazos de execução. Em relação aos valores, ele cita como benefícios locais a presença dos cabos submarinos que chegam à Praia do Futuro e a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará, que permitiu benefícios fiscais.

“Concorremos com o mundo inteiro para trazer esse projeto. Lá fora já temos esse ecossistema, essa maturidade do mercado muito grande. Então, os índices de produtividade são muito, muito desafiadores, e nós tivemos que aceitar esse desafio para o cliente concordar em executar o projeto aqui. E hoje temos uma entrega de prazo que realmente é muito importante”, afirma.

A previsão é que o data center do TikTok gere 3,8 mil empregos diretos e 9,5 mil indiretos na construção. Nas operações, devem ser empregadas diretamente 400 pessoas e 2,4 mil indiretamente.

Com a necessidade de mão de obra qualificada, a Omnia planeja lançar uma campanha de formação de profissionais, com número de vagas a ser definido.

“Verificamos que existe uma falta de especialistas na área de montagem elétrica e mecânica. Vamos dar um foco, no primeiro momento, para capacitação de eletricistas, montadores mecânicos. Logo em seguida, operadores de datacenter”, explica o diretor.

Veja também

teaser image
Negócios

Fortaleza ganhará novo cabo submarino vindo dos EUA e deixará internet mais rápida no Brasil

teaser image
Negócios

BNDES aprova financiamento de R$ 233 milhões para ampliação de maior data center do Nordeste

O objetivo, segundo Costa, é que a capacitação profissional também beneficie o Complexo do Pecém na totalidade e o “ecossistema” que será criado com a entrega da primeira etapa do projeto.

“Nesse ecossistema, vão existir empresas de manutenção, de vigilância, de alimentação, todo o necessário para que o data center possa funcionar. E, sem sombra de dúvida, o ambiente vai se tornar mais atrativo para os próximos data centers que virão”, avalia.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Negócios

Feira da Indústria Fiec promove encontro com grandes nomes, inovação e experiências

Encontro está marcado para os dias 9 e 10 de março, no Centro de Eventos do Ceará. Inscrições são gratuitas e 80 mil visitantes são esperados.

Agência de Conteúdo DN
Há 55 minutos
Entrada do setor II da Zona de Processamento de Exportação (ZPE).
Negócios

Data center do TikTok no Ceará começa a operar em 2027, diz Omnia

Iniciada no último mês de janeiro, a obra já está com a etapa de supressão vegetal concluída.

Gabriela Custódio
Há 1 hora
Egídio Serpa

Só o agro do Brasil pode garantir comida ao mundo, diz empresário

Luiz Roberto Barcelos, fundador da Agrícola Famosa e consultor empresarial no agronegócio, considera o Ceará a terra da oportunidade

Egídio Serpa
Há 2 horas
Foto da Câmara dos Deputados.
Negócios

Câmara aprova acordo provisório de comércio entre Mercosul e União Europeia

A proposta segue para o Senado Federal.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2892 – Sorteio de quarta-feira, 25/02; Prêmio de R$ 6,0 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2892 – Sorteio de quarta-feira, 25/02; Prêmio de R$ 6,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2892 nessa quarta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
25 de Fevereiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 815 - Sorteio de quarta-feira, 25/02; Prêmio de R$ 2,6 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 815 - Sorteio de quarta-feira, 25/02; Prêmio de R$ 2,6 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 815 em 25/02 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
25 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2929 de hoje, quarta-feira, 25/02; prêmio é de R$ 2,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2929 de hoje, quarta-feira, 25/02; prêmio é de R$ 2,7 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2929 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,7 milhões.

A. Seraphim
25 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3621, desta quarta-feira (25/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3621, desta quarta-feira (25/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
25 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6961, desta quarta-feira (25/02); prêmio é de R$ 1,2 milhão
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6961, desta quarta-feira (25/02); prêmio é de R$ 1,2 milhão

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
25 de Fevereiro de 2026
Resultado da +Milionária 332 de hoje 25/02; prêmio é de R$ 25,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 332 de hoje 25/02; prêmio é de R$ 25,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
25 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6044, desta quarta-feira (25/02); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6044, desta quarta-feira (25/02); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

A. Seraphim
25 de Fevereiro de 2026
Foto de navio descarregando trilhos que serão usados na ferrovia Transnordestina.
Negócios

Chegam da China os trilhos que faltavam para finalizar a Transnordestina

Carregamento com 33,9 mil toneladas de trilhos vindo da China foi o primeiro que chegou ao Pecém.

Mariana Lemos e Paloma Vargas
25 de Fevereiro de 2026
Estudante em curso da Cagece.
Papo Carreira

Cagece oferta 89 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos; veja lista

As matrículas serão realizadas no próximo sábado (28).

Redação
25 de Fevereiro de 2026
foto da fachada do Instituto Federal do Ceará (IFCE), campus Fortaleza.
Papo Carreira

Concurso IFCE: período para solicitar isenção da taxa de inscrição inicia nesta quarta (25)

São ofertadas 274 vagas imediatas, sendo 169 para docentes e 105 para técnicos administrativos.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Indústria brasileira segue patinando, informa a CNI

Sondagem Industrial divulgada pela CNI revela que o indicador de emprego continua abaixo dos 50 pontos, o que indica queda dos postos de trabalho

Egídio Serpa
25 de Fevereiro de 2026
Imagem que ilustra liderança.
Delania Santos

Aprenda a superar o perfil de líder silencioso e passe a se comunicar com autoridade

Delania Santos
25 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Agro do Ceará analisa a economia cearense e expõe seus desafios

Do Plameg de Virgílio Távora às ideias do menino Tasso Jereissati. E do que vem aí com o fim dos incentivos fiscais. Pecém segue batendo recordes.

Egídio Serpa
25 de Fevereiro de 2026
Sombra de homem de costas, olhando grande telão com um leão deitado e o símbolo da Receita Federal do Brasil.
Negócios

Imposto de Renda 2026: informe de rendimentos deve ser entregue até sexta-feira (27)

Empregadores e instituições que não disponibilizarem documento para o contribuinte podem pagar multa.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
foto da fachada do TCE-SC
Papo Carreira

Concurso público do TCE-SC tem 20 vagas para auditor fiscal; veja edital

Salário inicial é de R$ 10.486,56, acrescido de gratificação de desempenho de até R$ 8.498,16 (valor variável).

Redação
24 de Fevereiro de 2026
Imagem do avião parado.
Igor Pires

Gol deve oficializar uso de aviões de fuselagem larga e alugar jatos para voos internacionais

Igor Pires
24 de Fevereiro de 2026
Resultado da Timemania 2359 de hoje, 24/02; prêmio é de R$ 7,8 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2359 de hoje, 24/02; prêmio é de R$ 7,8 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
24 de Fevereiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1180 de hoje, 24/02; prêmio é de R$ 150 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1180 de hoje, 24/02; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
24 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6960, desta terça-feira (24/02); prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6960, desta terça-feira (24/02); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
24 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3620, desta terça-feira (24/02); prêmio é de R$ 6,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3620, desta terça-feira (24/02); prêmio é de R$ 6,5 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
24 de Fevereiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2976 desta terça-feira (24/02); prêmio é de R$ 116,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2976 desta terça-feira (24/02); prêmio é de R$ 116,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
24 de Fevereiro de 2026
foto de duas jovens interagindo e mexendo em computador.
Papo Carreira

Instituto abre 240 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos em Fortaleza

As oportunidades são destinadas a jovens entre 16 e 24 anos.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
Foto de movimentação de contêineres no Complexo do Pecém, no Ceará.
Negócios

Obras do terminal da Transnordestina com esteiras para o Pecém começam no 1º semestre

O projeto tem um investimento estimado de R$ 1,3 bilhão.

Mariana Lemos e Paloma Vargas
24 de Fevereiro de 2026
Imagem do edifício histórico da Universidade Federal do Ceará (UFC) com arquitetura clássica, jardins bem cuidados, árvores e céu azul ao fundo, destacando a beleza e tradição da instituição.
Papo Carreira

Relembre o cronograma e veja os próximos passos do concurso da UFC

Resultado final do concurso para técnicos administrativos será divulgado no dia 11 de maio.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
Foto do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.
Negócios

Complexo do Pecém terá nova usina térmica com investimento de R$ 6 bilhões

Usina terá capacidade maior do que as quatro térmicas em operação no complexo.

Mariana Lemos e Paloma Vargas
24 de Fevereiro de 2026
IFCE.
Papo Carreira

IFCE oferta mais de 6 mil vagas em curso gratuito para o Enem

As inscrições já estão abertas e permanecem enquanto houver vagas

Redação
24 de Fevereiro de 2026