Espanhóis chegam ao Ceará para produzir morango em Pereiro

Chegaram ontem a Fortaleza e já viajaram hoje para o interior do Ceará cinco empresários fruticultores da Cooperativa Cuna de Platero, de Huelva, uma das maiores cooperativas de produtores de frutas da Espanha e da Europa. Do grupo faz parte também um representante da norte-americana Emcocal, com a qual a Secretaria do Desenvolvimento Econômico do governo do Ceará celebrou, em outubro do ano passado, em Madri, um Memorando de Entendimento.

Localizadas na região da Andaluzia, tanto a Cuna de Platero quanto a Emcocal desenvolvem, produzem e exportam para todo o continente europeu as chamadas frutas vermelhas, ou berrys, como morango, mirtilo, fambroesa e amora, que têm alto valor agregado.

A Cuna de Platero e a Emcocal estão chegando ao Ceará com um claro objetivo: buscar parceiros para implantar projetos de produção dessas frutas, o que pode acontecer, em primeiro lugar, na geografia do município de Pereiro, onde os espanhóis já têm contato avançado neste sentido com a família do empresário José Roberto Nogueira, que produz lá frutas e polpa de frutas.

O secretário Executivo do Agronegócio da SDE, Sílvio Carlos Ribeiro, que encaminhou todos esses entendimentos, acompanha o grupo em sua excursão ao interior cearense, de cuja programação faz parte, também, uma visita ao Distrito Irrigado Tabuleiros de Russas, onde a Cuna de Platero ou a Emcocal poderá desenvolver esse tipo de fruticultura.

O time da Cooperativa Cuna de Platero é liderado pelo seu CEO, JUan Bañez Álvarez e dele ainda fazem parte Sérgio Sainz Segui, diretor Comercial; e os técnicos Francisco del Rosal Garcia e Francisco Nieves Fontan. Representando a Emcocal está Antonio Felippe Fagherazzi, gerente da empresa no Brasil.